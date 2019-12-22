Yeni Yu-Gi-Oh! Oyunu, Üç Platforma Daha Geliyor

Konami Digital Entertainment tarafından Nintendo Switch platformu için yayınlanan Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist’in PS4, Xbox One ve PC platformları için de çıkacağı açıklandı. Oyunun bu platformlara yolunu ne zaman bulacağı henüz belli olmasa da 2020 yılı içerisinde çıkması bekleniyor.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, ilk olarak Nisan ayında Nintendo Switch platformu için yayınlanmıştı. Japonya merkezli Konami, oyunu yayınladığında farklı platformlara gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.

Ancak oyunun PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına geleceği de en sonunda duyuruldu. Oyunun, bu üç platforma ne zaman geleceğiyle ilgili herhangi bir tarih verilmese de 2020 senesi içerisinde çıkmasına muhtemel gözle bakılıyor. Oyunun duyurusunu Jump Festa 2020’de yapan Konami, oyunla ilgili herhangi bir tanıtım videosu veya fragman yayınlamadı.

Yu-Gi-Oh

Konami, ayrıca oyunun Nintendo Switch sürümü için ücretsiz bir içerik güncellemesi yapacağını da duyurdu. Önümüzdeki sene oyuncularla buluşacak olan güncelleme, oyuna yeni kartlar ekleyecek ve oyundaki toplam kart sayısı 10 binin üstüne çıkmış olacak.

Konami, yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Nintendo Switch’teki Yu-Gi-Oh’ Legacy of the Duelist: Link Evolution ile 20 yıllık Yu-Gi-Oh tarihini deneyimleyin. 9.000’in üzerindeki karttan destenizi oluşturun ve Yu-Gi-Oh! evrenindeki en ikonik Duelist’leri seçin. Yu-Gi-Oh! ARC-V aracılığıyla orijinal animasyon Yu-Gi-Oh! serisinin hikâyesini yeniden yaşayın. Yu-Gi-OH! VRAINS! sanal dünyasından yeni nesil Duelist’lerle mücadele verin.”

Tüm bunlara ek olarak oyunun hâlihazırda çıktığı Nintendo Switch ve önümüzdeki sene çıkacağı PlayStation 4, Xbox One ve PC dışındaki herhangi bir platforma çıkıp çıkmayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Peki, sizin oyundan beklentileriniz neler? Oyun çıktığında oynamayı düşünüyor musunuz? Yu-Gi-Oh! çizgi dizisini izlemiş miydiniz? Oyunla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.