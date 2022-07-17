Karaciğer kanserinin var olan iki türünün dışında özellikler barındıran yeni bir kanser hücresi ortaya çıktı. Uzmanların araştırmalarına göre bu yeni kanser öncesi yüksek risk taşıyor çünkü bilinen tedavi yöntemlerine yanıt vermiyor.

Şimdiye kadar neredeyse bütün pediyatrik karaciğer kanserleri ya hepatoblastom ya da hepatosellüler kanser olarak sınıflandırılıyordu. Ancak pediyatrik patoloji uzmanlarının yeni çalışmalarının sonucunda yeni bir kanser tipi keşfedildi.

Uzmanların çalışmalarında, karaciğer kanserinin alt tiplerinden yukarıda bahsettiğimiz ikisinin dışında yeni bir tür kanser hücresi keşfedildi. Üstelik bu yeni tür yüksek risk de taşıyor. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Yeni keşfedilen kanser hücreleri, kemoterapiye yanıt vermiyor

Uzmanlar, hastalarla beraber yürüttükleri çalışmalarda ortaya çıkan bu yeni kanser hücresinin kemoterapiye yanıt verme olasılığının çok daha düşük olduğunu belirtiyorlar. Bu yeni tür kanser hücresi, transplantasyon da dahil olmak üzere daha agresif cerrahi yaklaşımlarla tedavi edilmediklerinde kötü sonuçlanıyorlar.

Teksas’taki Baylor Üniversitesinde patoloji, immünoloji ve pediyatri profesörü olan Dr. Dolores López-Terrada, "Bulgularımız, ilk tanı anında tedavi önerilerini optimize etmek için bu tümörleri doğru bir şekilde sınıflandırmak için moleküler testlerin önemini vurgulamaktadır" diyor.

Dr. Terrarda’nın araştırma sonuçlarına göre bu yeni tür kanser hücresine sahip olan bireylerin, diğer iki tür karaciğer kanserine uygulanan tedavilerden farklı şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Bu yüzden bu bulgular erken teşhis ve tedavi konusunda oldukça yararlı olacaklar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.