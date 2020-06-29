Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla Kapatma Nasıl Yapılır?

Tarayıcınızda görebileceğiniz ve ne olduğunu anlamakta sorun yaşayabileceğiniz şeylerden biri “Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” uyarısı olabilir. Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla kapatma hata mı, kapatma işlemi nasıl yapılır gibi soruların cevabını Webtekno’da anlattık.

Form içeren sitelerde karşılaşabileceğiniz “Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” yazısı, Google Chrom veya Firefox kullanıcılarının karşılaştığı bir durumdur. Bu durumdan kurtulmak isteyen kullanıcıların çözümü sıklıkla aratmakta olduğu ve tekrar eden bu durumu önlemek istedikleriyse bilinen bir gerçek. Özellikle Google Chrome’u yenilediğinizde veya bir önceki sayfaya geçtiğinizde yaşanan bu durumun önüne geçmenin farklı yolları vardır.

“Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” uyarısını kapatmak, rastgele düzeltebileceğimiz bir işlem değildir. Bunun için farklı yolları sunduğumuz bu yazımızı okuduktan sonra “Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” uyarısını kapatabilir ve tarayıcınızda süre kaybı yaşamaksızın daha iyi vakit geçirebilirsiniz.

“Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” uyarısı nedir?

Google Chrome veya Firefox üzerinden post ya da textbox içeren ve form kullanarak gönderilen şeyler nedeniyle yüklenen internet sayfaları için bu uyarı mesajıyla karşılaşırız. Bu işlem bir e-ticaret sitesinde karşımıza çıkabileceği gibi diğer bir sürü durumda da karşılaşma ihtimalimizin olduğu bir uyarı yazısıdır. Bu hatayla Google Chrome ve Firefox tarayıcılarında karşılaşırsınız.

Google Chrome’da “Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” uyarısı nasıl kapatılır?

Adım #1: Chrome’a sağ tıklayın ve Özellikler butonuna tıklayın.



Chrome’a sağ tıklayın ve Özellikler butonuna tıklayın. Adım #2: Hedef alanına chrome’dan sonra tırnak işaretleri olmadan şunu ekleyin: “-disable-prompt-on-repost ”.

Hedef alanına chrome’dan sonra tırnak işaretleri olmadan şunu ekleyin: “-disable-prompt-on-repost ”. Adım #3: Chrome’u yeniden başlatın.

Yaptığımız işlem bu uyarıyı devre dışı kıldığı için bir daha bu hatayla karşılaşmayacaksınız. Ancak bu işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; Adım #2’deki komutu uygularken yazı konusunda hata yapmamak. Tırnak işareti kullanmak, yazıyı yanlış yere yazmak bu konuda çok yapılan hatalardan biri.

2. Yöntem: Geri düğmesini kullanmayın:

“Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” mesajı, Google’ın yayını önbelleğe almadığında görünür. Yani, yenileme PHP form yeniden gönderilmesini önlemek için en basit yol, asla sayfayı geri alma butonunu kullanmaktır. Formu gönderdikten sonra bu sekmeyi kapatın veya sitede başka bir bağlantı kullanın. Bu sayede bu yazıyla hiç karşılaşmamış olursunuz.

3. Yöntem: Google Chrome’u güncelleyin:

Google tabanlı tarayıcının sorunu konusunda yine Google’a danışmakta fayda var. Bu doğrultuda, Google Ürün Formu'na göre, çoğu zaman form yeniden gönderme sorunu kullanıcılar Chrome'u güncellediğinde çözülüyor . Bu nedenle, her zaman mevcut Google Chrome sürümünü kontrol etmek ve güncellemek etkilidir ve sorununuzu çözer. Google’ın Chrome tarayıcısnı güncelleme konusundaki yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Firefox’ta “Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” uyarısı nasıl kapatılır?

Adım #1: Firefox ayarını açın, ekranın sağ tarafına tıklayın.

Firefox ayarını açın, ekranın sağ tarafına tıklayın. Adım #2: Ardından Gizlilik ve Güvenlik sekmesini tıklayın.

Ardından Gizlilik ve Güvenlik sekmesini tıklayın. Adım #3: Tüm önbellek, tarama verileri ve çerezlerini temizleyin.

Tüm önbellek, tarama verileri ve çerezlerini temizleyin. Adım #4: Son olarak, Firefox’u yeniden başlatın.

Google Chrome’da bu işlemin nasıl yapılacağını az önce anlatmıştık. Firefox’ta ise opsiyonlarımız Chrome’daki kadar fazla değil. Tek bir yöntem olarak anlattığımız bu adımların ardından "Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla" yazısı kapatılacak ve bir daha karşınıza gelmeyecektir.

“Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” uyarısıyla hangi durumlarda karşılaşırız?

İşlemleri tamamlamak için kredi kartı formları

Kayıt formları ve giriş formları

İletişim sayfalarındaki iletişim formları

Veritabanı arama sayfalarındaki arama formları

Veritabanına giriş, dosya eklemek, düzenlemek veya silmekle ilgili sayfalar

Google Chrome geliştiricisi, tarayıcıların yanlışlıkla formlardaki "post" işlemlerini kopyalamasını önlemek için bu onayı oluşturdu. Bu durumla sadece herhangi bir form içeren sitelerde karşılaşacaksınız. Ancak, karşılaşmak istemezseniz de yukarıda anlattığımız yöntemleri deneyerek kurtulabilirsiniz.

Örneğin, herhangi bir siteyi ziyaret ettiğinizde bir şey satın almak için kredi kartı formu doldurursunuz. Kredi kartı bilgilerinizi girersiniz ve işlemi tamamlamak için Gönder butonuna tıklarsınız. Şimdi bu sayfayı yenilerseniz, tarayıcının tekrar göndermek için daha önce girdiğiniz verilere ihtiyacı olacaktır.

Bu şekilde, "formun yeniden gönderilmesini onaylamanız" istenmediyse iki kez ödeme yapmış olursunuz. Bu durumda da ödediğiniz para, ilgili firmaya ya da kuruluşa bağlı olarak boşa gidebilir. Formun onaylanmasının ardında yatan esas neden de budur.

“Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” hata mıdır?

“Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” yazısını gördüğünüzde ortada endişe etmenizi gerektirecek pek bir durum yoktur. Gördüğünüz yazıyla daha önce karşılaşmadıysanız bile onay içeren bir mesaj olduğu için bunun çözüm yönteminin zor olmadığını size söyleyebiliriz.

“Yeniden Form Gönderme İşlemini Onayla” yazısı bir hata mesajı değil, bir türlü uyarı mesajıdır. Kullanıcıya web sitesindeki form ya da ilgili nesneyle ilgili bildiride bulunur. Kullanıcılar bu türlü uyarıları pek kaale almadığı ve ilgilenmedikleri için bunu çoğunlukla bir sorun ya da hata olarak görürler.