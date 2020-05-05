Yeniden Tasarlanan YouTube Müzik Kullanıma Sunuldu

ABD merkezli teknoloji ve arama devi Google, kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda yeniden tasarlanan YouTube Müzik'i kullanıma sundu.

Video devi YouTube’un aynı isimle kullanıma sunulan müzik akış hizmeti YouTube Müzik, yenilenen tasarımıyla ortaya çıktı. Yeni özellikler geliştirirken diğer hizmetlere kıyasla A / B testlerinden daha fazla yararlanan firma, YouTube Müzik’in yeni tasarımını da kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda özelleştirdi.

Bu kapsamda ilk olarak kullanıcı arayüzünde yer alan oynatma ekranında yapılan değişiklikler göze çarpıyor. Yenilenen oynatma ekranıyla birlikte tüm tuş kontrollerini aynı sayfaya koyan şirket, karıştırma ve tekrarlama gibi tuşlarıysa ekranın alt kısmında yer alan ileri / geri tuşlarının yanına iliştirmiş durumda.

Yenilenen YouTube Müzik, daha sade bir tasarım sunuyor:

Aynı ekranda yapılan bir başka değişiklikse ‘Beğendim / Beğenmedim’ seçeneklerini kapsıyor. Bu ikonlar artık çalınan parça başlığının yanında görünürken tüm ekranı kaplayan ‘Şarkı / Video’ geçiş tuşu ise ekranın en üst kısmına taşınarak çok daha sade bir görünüm elde edilmiş.

Yenilenen arayüzde kapak resmine hafifçe dokunmak ise paylaşma, yayınlama ve tam ekran seçeneklerine ulaşmayı mümkün kılıyor. Buna ek olarak sağ alt köşede yer alan seçeneğe dokunarak çalan şarkının sözlerine ulaşmak da artık mümkün görünüyor.

Daha gelişmiş Keşfet sekmesi:

Tüm bunların yanı sıra Google, yeni Keşfet sekmesini de kullanıma sundu. Bu noktada şirket, yeni Keşfet sekmesinde iki ana bölüme odaklanmış durumda:

Yeni Yayınlananlar: En son popüler albümler, parçalar ve müzik videolarının yanı sıra dinleme geçmişinize göre yepyeni içerikler de bu kısımda önerilecek.

En son popüler albümler, parçalar ve müzik videolarının yanı sıra dinleme geçmişinize göre yepyeni içerikler de bu kısımda önerilecek. Ruh Halleri & Türler: İster dinlenme, ister egzersiz yapma, isterseniz de iyi hissettiğiniz bir modda olun, kullanıcılar her an için mükemmel çalma listesini veya türünü bulabilecek.

Yenilenen oynatma ekranı arayüzünün şu anda dünya çapındaki tüm Android kullanıcıları için hazır olduğunu söyleyen Google, Keşfet sekmesinin de iOS ve Android kullanıcıları için erişilebilir olduğunu belirtti.