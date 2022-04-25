'Yenilenmiş Telefon' Satışları Tüm Dünyada Patlama Yaşadı

Sıfır cihazlardan daha uygun fiyata ve sıfıra yakın performansa sahip olan yenilenmiş cihazlar, tüm dünyada satış patlaması yaşadı. İnsanlar, aynı ürüne çok daha fazla para vermemek için sıfır telefon yerine yenilenmiş telefonları tercih etmeye başladı.

Üst seviye sıfır bir akıllı telefon almak pek çoğumuz için neredeyse 'hayal' haline gelmiş durumda. Akıllı telefon fiyatları ülkemizde astornomik bir hızla artış yaşıyor olsa da dünyanın geri kalanında da sabit olduğunu söylemek zor. Bu nedenledir ki yalnızca biz değil, dünyanın diğer noktalarındaki tüketiciler de sıfır akıllı telefon alırken birkaç kere düşünüyorlar...

Yüksek akıllı telefon fiyatlarına en uygun çözüm, yenilenmiş telefonlar gibi görünüyor. Teşhir ürünlerinin ya da ikinci el telefonların yetkili ve lisanslı servislerce parça değişimleri ve onarımları yapılarak sıfıra yakın performansla kullanıma hazır hale getirilmiş versiyonları olan yenilenmiş telefonlar, dünya çapında patlama yaşamış durumda.

Sıfır ama pahalı telefon yerine ucuz ama 'yenilenmiş' telefon tercih ediliyor

Sıfıra yakın olacak şekilde tamir edilen 'yenilenmiş telefonlar', doğal olarak sıfır ürünlerden daha ucuz oluyor. Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl, yenilenmiş telefon satışlarında yüzde 15 seviyesinde bir artış görüldü ve yenilenmiş telefon satışları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Tahmin edebileceğiniz gibi en fazla tercih edilen yenilenmiş telefonlar Samsung ve Apple marka olanlardı.

Pazar pazar incelendiğinde; Güney Amerika pazarında yenilenmiş telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 29 arttı. Hindistan'da da yenilenmiş telefon satış oranı yüzde 25 arttı. Üçüncü sıradaki ABD'de yükseliş yüzde 15 olurken, Çin'deki yükseliş yüzde 10 olarak kaydedildi. Dünya geneline bakıldığında ise artış yüzde 15 seviyesinde oldu.