‘Yenilenmiş Telefon’ Nedir, İkinci Elden Ne Farkı Var?

Sıfır telefon fiyatlarının cepleri yakması sebebiyle ikinci el ve hatta yenilenmiş telefonlara olan talep gözle görülür şekilde arttı. Ancak bir telefonun ikinci el olması ile yenilenmiş olması arasında çok ciddi bir fark var. Peki, yenilenmiş telefon nedir, bu farklar nelerdir, Ticaret Bakanlığı lisansı bu konuda neden önemli? Gelin birlikte bakalım…

Akıllı alışveriş trendleri aslında akıllı telefonları "nasıl ve neye göre seçtiğimizi" de etkiledi. Paramızı daha dikkatli harcamak istiyoruz. Akıllı telefon alırken olabildiğince uzun süre kullanabileceğimiz, daha uygun fiyatlı cihazlara yöneliyoruz. Hatta çoğu zaman istediğimiz bir modelin sıfırı için binlerce TL ödemek yerine ikinci el seçeneklerini de değerlendiriyoruz. Ancak burada karşımıza önemli sorular çıkıyor: Yenilenmiş telefon mu, yoksa ikinci el mi?

Pek çoğumuz yenilenmiş telefon ile ikinci el telefon kavramlarını karıştırıyoruz. Ancak adından da anlaşılabileceği üzere yenilenmiş telefonlar, daha önce kullanılmış olsalar bile yenileme tesislerinde yenilerek, sıfıra en yakın hale getirilmiş, 12 ay garantili ve uzun süre güvenle kullanmaya uygun cihazlardır.

Yenilenmiş telefon nedir?

Yenilenmiş telefonlar, yetkili firmalar tarafından kullanıcılardan satın alındıktan sonra hem yazılım hem de donanım bakımından teknik uzmanlarca test edilir, ardından gerekli ise orijinal parçalar ile onarımları yapılır. Dış görünüşü sıfıra yakın hale getirilir ve tüm fonksiyonları 100% çalışır halde yeniden satışa çıkarılır.

Bu cihazları yenileyen şirketlerin TİCARET BAKANLIĞI’nın verdiği yenileme tesisi lisansına sahip olmaları gerekir. Aksi halde bu yenilemeyi yapamazlar. Bu yenileme işlemini yaptığını söyleyen ve ürünü bu şekilde satan çok sayıda yer olduğunu biliyoruz. Ancak maalesef sadece birkaçı bu lisansa sahip…Easycep de bu lisansa sahip şirketlerden biri. Yenileme tesisinde, cihazları yeniliyor, 12 ay garanti ve14 gün koşulsuz iade hakkı ile satışa çıkarıyor. Satışlar hem mağazalar hem de web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Satışın ardından bir müşteri hizmetleri ve teknik servis desteğinin olması güzel.

İkinci el telefon ile yenilenmiş telefonun farkları:

Yenilenmiş telefonların tüm fonksiyonları %100 çalışır vaziyettedir, bozuk bir parçaları bulunmaz. İkinci el telefonlar sorunlu donanımsal parçalar içerebilir ve kısa süre içinde arızalanabilir.

Yenilenmiş telefonlar 12 ay garantili olarak satışa sunulur. İkinci elde ise herhangi bir garanti bulunmaz.

olarak satışa sunulur. İkinci elde ise herhangi bir garanti bulunmaz. Yenilenmiş telefonlar dış görünüş olarak sıfıra yakındır. İkinci el telefonlarda ise çoğu zaman çizik, çatlak, renk değişimi ve yıpranmalar görülür.

Lisanslı yenileme merkezlerinde yenilenen telefonların geçmişte yasa dışı işlerde kullanılmış olma riski bulunmaz, tüm resmi kayıt işlemleri tamdır. İkinci el telefon alırken ise her zaman bu risk vardır.

Yenilenmiş telefonlar 12 ay garantili ve teknik servis hizmeti ile satışa sunulur, ancak ikinci elde garanti hizmeti bulunmaz, teknik servis muhatabınız da yoktur.

Yenilenmiş telefon, piyasada sıfıra en yakın cihazlardır, kozmetik durumları yani dış görünümleri çok iyidir.

Lisanslı yenileme merkezlerinde yenilenen telefonlarda tamamı lisanslı orijinal parçalar kullanılır. Ancak ikinci el telefonlarda bunun bir garantisi yoktur. Yan sanayi parçaları kullanılmış olabilir.

İkinci el telefonlarda ise kullanım ömrü telefonun bir önceki sahibine bağlı olarak değişir, bir garantisi de bulunmaz. Ek olarak korsan yazılım, orijinal olmayan yedek parça, ya da faturasız satış gibi riskleri de içerir.

Yenilenmiş telefonlarda taksit imkânı da sunuluyor

Yenilenmiş telefonları Easycep’ten kredi kartına taksitle satın alabiliyorsunuz. 5.000 TL üzerindeki yenilenmiş telefonlar için taksit sayısı 6 iken, 5.000 TL’nin altındaki modeller için taksit sayısı 12 aya kadar çıkıyor.

Bu tüm avantajlara bakıldığında ikinci el yerine, yenilenmiş telefon tercih etmek daha akıllıca görünüyor. Easycep’in yenilenmiş telefon galerisine buradan ulaşabilir, fiyatlara ve modellere göz atarak kararınızı verebilirsiniz.

Telefon satmanın kolayı da Easycep’te!

İsterseniz, kullanılmış telefonunuzu EASYCEP’e satmanız da mümkün. Web sitesi üzerinden bir form doldurarak satış işlemini kolayca yapabilirsiniz. İstanbul da dahil olmak üzere 8 ilde kurye hizmetleri de var. Size sunulan ön fiyat teklifini kabul ederseniz, telefonu evinizden kurye ile aldırıyorlar. İnceleyip son fiyatı sunuyorlar, onaylarsanız paranız bir iş gününde hesabınıza yatıyor. Çekmecede bekleyen telefonları değerlendirmek için iyi bir fırsat.