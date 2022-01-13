Yenilikçi Fikir Maratonu 2022 İçin Son Başvuru 14 Ocak

IEEE Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen Yenilikçi Fikir Maratonu 2022, öğrencilerin fikirlerinin ve projelerinin hayata geçirildiği bir yarışma. Son başvuru tarihi ise 14 Ocak 2022.

Harika olduğuna inandığınız bir fikriniz var ama nasıl gerçekleştireceğinizi bilmiyor musunuz? O zaman, IEEE Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen ve Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi ve Atölye Üsküdar kurumlarının destekleri ile gerçekleşen Yenilikçi Fikir Maratonu 2022 tam size göre.

Tüm üniversite öğrencilerinin başvurabilecekleri Yenilikçi Fikir Maratonu'nda amaç, öğrencilerin teknoloji ve inovasyon odaklı parlak fikirlerinin hayata geçirilmesine yardımcı olmak. Yarışmaya katılım sağlayan ekipler arasından dereceye girenler, çeşitli destekler ile fikirlerini gerçek birer projeye dönüştürebilecek.

Son başvuru tarihi 14 Ocak

Yenilikçi Fikir Maratonu'nda teknolojik/inovatif bir ürün prototipi ya da fikri olan tüm öğrenciler yer alabilecek. Başvurular buradan online olarak yapılırken, ilk değerlendirmeler sonrası finalist ekipler belli olacak ve ardından tüm projelerin sunumu gerçekleşecek. Sunum sonrası jüri değerlendirmesi ile kazanan projeler seçilecek.

Üsküdar Üniversite Öğretim Kurulu, Atölye Üsküdar ve sektörden birçok öncü ismin yer aldığı jürinin değerlendirmeleri sonucu kazanan fikirler Uzman Mentor Desteği, Ekipman Desteği, TÜBİTAK ve TEKNOFEST Proje Danışmanlığı, Yatırımcı ve Patent Desteği gibi harika ödüller kazanacak.