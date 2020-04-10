Yere Atılan Maske ve Eldivenler Virüs Tehlikesini Artıyor

Koronavirüsün oluşturduğu tehlikeden korunmak isteyenler, ilk olarak maske ve eldivenlere başvuruyor. Ancak birçok yerde maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra yere atıldığı görülüyor. Yere atılan maske ve eldivenler, virüs tehlikesinin artmasına neden oluyor.

Koronavirüs salgınını engellemek için alınan önlemler arasında maske ve eldivenlerin kullanılması da bulunuyor. Marketler gibi toplu alanlarda maske kullanılmasının zorunlu hale getirilmesinin yanında insanlar, genel olarak da virüsten korunmak için sokaklarda maske ve eldiven kullanıyorlar.

Virüsten korunmak için maske ve eldiven kullanılması faydalı bir önlem olsa da görevini tamamlayan maske ve eldivenlerin yerlere atılması, yeni bir çevre kirliliği sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kullanılmış maske ve eldivenlerin bilinçsiz bir şekilde yere atıldığı yerlerden biri de Antalya’nın Alanya ilçesi.

Sokaklardaki maske ve eldivenler, temizlik ekipleri tarafından toplanmak zorunda kalınıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün aldığı sıkı önlemlere rağmen Alanya sokaklarında kullanıldıktan sonra yere atılmış maske ve eldivenlere sık sık ratlanılıyor. Belediye ekipleri tarafından toplanan kullanılmış koruyucu ekipmanların yere atılması, halk tarafından da tepkiyle karşılanıyor.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, belediye olarak kamu kurumları, belediye otobüsleri, durak ve eczane gibi alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi. Halka maske dağıtımı da yaptıklarını söyleyen Erdoğmuş, halk sağlığının korunması için insanlardan maske ve eldivenleri sokaklara atmamalarını istedi. Zira yere atılan eldiven ve maskeler, virüsün yayılması için son derece uygun bir zemin oluşturuyor.

Alanya’da yaşayan Ahmet Sağlam da DHA’ya açıklama yaparak yerlere eldivenlerin atılmasının kötü olduğunu, bu şekilde insanların korunamayacağını söyledi. Herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini söyleyen Sağlam, mümkün olduğunca önlemlere uyulması konusunda da çağrı da bulundu.