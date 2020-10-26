5G teknolojisi için kritik önem arz eden TR713-7Ghz Radyolink isimli cihazın ilk testi gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan test başarıyla tamamlanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 5G geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında geliştirilen "TR713-7Ghz Radyolink" isimli bileşenin ilk testi gerçekleştirildi. Ankara'da bulunan Ostim Teknopark'ta gerçekleştirilen test başarıyla tamamlanırken konuyla ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalarda, proje kapsamında geliştirilecek kritik bileşenlerin yerli ve milli olacağı vurgusu yapıldı.

TR713-7Ghz Radyolink'in test etkinliğine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkanı Mehmet Aslan, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar gibi isimler katıldı. Etkinlikte yapılan açıklamalar, oldukça dikkat çekiciydi.

Gerçekleştirilen test de oldukça ilgi çekiciydi. Ekip, 12 kilometre mesafede bulunan bir istasyona 4K çözünürlükte olan 4 adet video gönderimi yaptı. Ayrıca Havelsan tarafından geliştirilen Diyalog isimli video konferans uygulaması TR713-7Ghz Radyolink tarafından sağlanan bağlantıyla kullanıldı. Video konferans da oldukça başarılı geçti.

Geliştirilen TR713-7Ghz Radyolink cihazıyla ilgili de bilgi veren Bakan Varank, bu cihazın uzun mesafelerde yüksek hızda veri iletimi yaptığını açıkladı. Bakana göre cihaz, fiziki olarak birbirine bağlanamayan baz istasyonu gibi yapıları radyo frekanslar sayesinde birbirlerine bağlayabiliyor. Varank, radyolink cihazların 4G ve 5G bağlantılar için kritik bir önem arz ettiğini, bu ürünün yerli ve milli olması sayesinde de Türkiye'deki verinin Türkiye'de kalmasına katkı sağlanacağını ifade ediyor.

Bakan Varank tarafından yapılan açıklamalarda, iletişim ağlarında yaşanan sorunlar ve güvenlik açıklarına da değinildi. Yapılacak çalışmalar ve geliştirilen cihazların çok güçlü olduklarını ifade eden Varank, özel sektör ile üniversitelerin çok iyi iş çıkardıklarını, projenin çalışmasıyla Türkiye'nin dört bir yanında yerli ve milli ağ cihazlarının kullanılmaya başlayacağını söyledi.

Bu arada Varank, internet erişiminin olmadığı kırsal kesimlere de müjde niteliğinde haberler verdi. Bir süredir hizmet veren operatörlerle görüşme içinde olduklarını söyleyen Varank, kısa bir süre sonra da radyolink ihalesinin açılacağını söyledi. Bakana göre bu sayede, sorun yaşanan bölgelere ulaşılmış olacak.