Apple’ın yeni çıkardığı iPhone 12 serisinde önemli bir sorun keşfedildi. Telefonlar 5G ağına bağlandığında ve ekranı açık bırakıldığında 2,5 saat içerisinde batarya kapasitesinin çok büyük bir kısmını kaybediyor.

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 12 serisi şu sıralar en fazla konuşulan konular arasında olmaya devam ediyor. Akıllı telefonun gerek özellikleri gerekse de ülkemizdeki yüksek fiyatı tartışma konusu olmaya devam ederken The Verge, iPhone 12 Pro’nun bataryasıyla ilgili son derece önemli bir sorunu rapor etti.

The Verge’ün aktardığına göre iPhone 12 Pro, bir 5G ağına bağlandığında şarjını çok hızlı bir şekilde tüketiyor. Telefonun bataryası tamamen doluyken bir 5G ağına bağlanıp ekranı açık bırakıldığında 2,5 saat içerisinde batarya kapasitesinin yüzde 82’sini kaybediyor. Engadget’ın yaptığı testlerde de benzer sorunlarla karşılaşıldığı açıklanırken, iPhone 11 kullanan kişilerin bu batarya ömrüyle ciddi sorunlar yaşayabileceği açıklandı.

iPhone 12 Pro’nun batarya kapasitesi ne kadar?

Yapılan açıklamalara göre iPhone 12 Pro’da 2,815 mAh’lik batarya bulunuyor. Bu batarya 5000 mAh’lerin standart olmaya başladığı Android cephesiyle kıyasladığımızda daha düşük görünse de yazılımsal optimizasyonun etkisiyle bu kadar hissettirmiyor, ancak elbette önceki iPhone’lara göre bir geliştirmenin de olmadığını görüyoruz.

Bununla birlikte bir de telefonu 5G ağıyla kullanmaya kalktığımızda günü çıkarmaktan öte saatleri bile çıkarmayacağını görebiliriz. Elbette bu konuda Apple’dan henüz bir açıklama gelmedi. Belki de yazılımsal bir sorun nedeniyle şarj bu kadar hızlı gidiyor olabilir. Öyle bir durum bulunuyorsa iOS 14’e gelecek yeni güncellemeyle 5G’de yaşanan sorunun önüne geçilebilir.

Bu haberle birlikte iPhone 12 Pro'nun elimize geçtiğini ve ilk kutu açılışını yaptığımızı söyleyelim. Çok yakında detaylı inceleme ve elbette ki sağlamlık testi videolarıyla da karşınızda olacağız.