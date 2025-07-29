Türkiye'nin yerli anlık mesajlaşma uygulaması ortaya çıktı. Uygulamanın hem iOS hem de Android uygulama mağazasına eklendiği tespit edildi. Peki Next isimli uygulama neler sunuyor?

Türkiye'nin son birkaç gündür önemli gündem maddelerinden bir tanesi, yerli ve millî olarak lanse edilen dijital platformlar. Gündemi yakından takip eden okurlarımız, geçtiğimiz hafta devreye alınan Next Teknofest Sosyal isimli platformdan zaten haberdar olmuşlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Next Teknofest Sosyal'in arkasındaki ekip olan 2N MEDYA ANONIM şirketin, sessiz sedasız bir anlık mesajlaşma uygulaması yayımladığı tespit edildi. Hem iOS hem de Android için yayımlanan uygulama, WhatsApp'a karşı yerli bir rakip olacak diyebiliriz. Hatta "Next" olarak isimlendirilen bu uygulama, bazı noktalarda WhatsApp'ın bile ötesinde görünüyor.

Next nasıl bir uygulama?

WhatsApp'ın yerli rakibi olarak lanse edileceğini düşündüğümüz Next, tıpkı WhatsApp gibi anlık mesajlaşmaya izin veriyor. Hem bireysel hem kurumsal kullanıma uygun olan uygulamanın Google Play Store sayfasında şu açıklamalara yer veriliyor:

Next, hem güvenli mesajlaşma hem de uzaktan çalışan ekipler için etkili bir iş birliği platformu olarak öne çıkan bir üretkenlik uygulamasıdır. Grup sohbetlerini destekleyen bu uygulama gelişmiş iletişim özellikleri sunar. Tüm bu hizmetler uçtan uca şifreleme ile korunarak kullanıcıların gizliliğini garanti altına alır.



Next'in sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

-Modern ve kapsamlı iletişim çözümleri

-Uzaktan çalışanlar da dahil olmak üzere şirketler için güvenli ve şifrelenmiş mesajlaşma imkânı

App Store'da "NEXT Mesajlaşma" ismiyle yayımlanan uygulama hakkında yapılan en dikkat çekici açıklama ise şu şekilde: İster arkadaşlarınızla sohbet edin, ister ekibinizle koordinasyon sağlayın. NEXT, geleneksel mesajlaşma uygulamalarını geride bırakan akıcı ve güvenilir bir deneyim sunar. İşte buradan yola çıkarak Next'in sadece işletmelere özel olmadığını anlıyoruz.

Next'in dikkatimizi çeken özellikleri şöyle:

2N MEDYA ANONIM'in geliştirdiği uygulama, uçtan uca şifreleme ve grup görüşmeleri gibi artık sıradanlaşmış özellikleri zaten destekliyor. Bu uygulamanın belki de en dikkat çekici özelliği, kendi sunucularınızı kurabilecek veya başka bir kişinin oluşturduğu sunucuya bağlanabilecek olmanız. Bu özellik, en çok da işletmelerin işine yarayacaktır. Zira bu özellik sayesinde kurum dışından kimsenin ulaşamayacağı sunucuların oluşturulması mümkün olacak.

Öte yandan; uygulamanın App Store'daki sayfasında "merkeziyetsizlik" vurgusu yapılıyor. Bu da Next'i WhatsApp'ın ötesine taşıyor. Ayrıca çapraz platform desteği gibi özellikler de mevcut.

Next Teknofest Sosyal ile ilgili detaylı bilgi için:

Next uygulamasını hemen aşağıdan indirebilirsiniz: