Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal yayımlandı. Reklamsız ve ücretsiz bir yapıya sahip olan platform, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar'ın üst yöneticisi olan Selçuk Bayraktar, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen yeni sosyal medya platformunu duyurdu. "Next Teknofest Sosyal" olarak isimlendirilen platform, dünyanın en büyük mikroblog platformu X'e rakip olacak gibi görünüyor.

Peki Next Teknofest Sosyal platformu tam olarak ne sunuyor? Bu sosyal medya platformu ücretli mi? Bu içeriğimizde ülkemizde geliştirilen yeni sosyal medya platformuna yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Next Teknofest Sosyal nedir?

Next Teknofest Sosyal, en basit anlatımı ile yeni bir sosyal medya platformu. X'e benzer şekilde mikroblog odaklı olan platform, reklamsız yapısı ve tamamen ücretsiz oluşu ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Yapılan resmî açıklamaya göre Next Teknofest Sosyal, kişiye özel algoritma sistemi kullanmayacak.

Next Teknofest Sosyal ücretli mi?

Hayır, Next Teknofest Sosyal tamamen ücretsiz bir platform.

Next Teknofest Sosyal nasıl kullanılır?

Next Teknofest Sosyal platformu, kullanış biçimi açısından X'e benzer bir yapıya sahip. Bu bağlamda; kayıt işlemini tamamladıktan sonra kendinize yönelik bir profil oluşturuyorsunuz ve paylaşım yapmaya başlıyorsunuz. Platformda dilediğiniz kişileri takip edebilir, takipçilerinizi kontrol edebilir ve gündemi takip edebilirsiniz.

Next Teknofest Sosyal nasıl kayıt olunur?

Türkiye'nin yeni sosyal medya platformuna kayıt yaptırmak oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey buradaki kayıt bağlantısını kullanmak ve bir profil oluşturmak.

Next Teknofest Sosyal nasıl indirilir?

Next Teknofest Sosyal'in hem web hem de mobil sürümleri bulunuyor. Platformun masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Mobil uygulamalar içinse aşağıdaki seçenekleri kullanabilir veya Android ile iOS mağazasına gidip uygulamayı arayabilirsiniz.

Next Teknofest Sosyal için yayımlanan tanıtım videosu: