Nothing CEO'su Carl Pei, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu sert bir dille eleştirerek “para israfı” ifadelerini kullandı.

Apple, geçtiğimiz ay ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu resmen tanıtmıştı. Geniş ekranlı yatay katlanır bir yapıya sahip olan model, 23 Ekim’de piyasaya sürülecekti. Başlangıç fiyatı ise Türkiye’de 229.999 TL’ydi. ABD’de ise 1.999 dolardan başlıyordu.

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Telefon oldukça olumlu dönüşler olsa da 1.999 dolar oldukça yüksek bir fiyat. Bu da cihazın bazı eleştirilere maruz kalmasına neden oldu. Şimdi ise sektörün bilinen isimlerinden birinden bu konuda bir açıklama geldi. Nothing CEO’su Carl Pei, iPhone Duo hakkında ağır konuştu.

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“Para israfı”

Carl Pei yayınladığı son videoda, 1.999 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip bir cihazın Face ID biyometrik doğrulama teknolojisini barındırmamasını kabul edilemez bularak cihazı "para israfı" olarak nitelendirdi. Apple'ın iPhone X modelinden bu yana tüm ana akıllı telefonlarında standart olarak sunduğu TrueDepth kamera sisteminin bu cihazda yer almaması, Pei'nin en büyük eleştiri noktalarından birini oluşturuyor.

Resmi olarak Apple tarafından doğrulanmamış olsa da cihazda Face ID'nin bulunmayışının arkasında iki temel mühendislik engeli var. Katlanmış hâli açıldığında yalnızca 5,2 mm inceliğe sahip olan iPhone Duo'nun ultra ince profili, TrueDepth kamera bileşenlerinin fiziksel olarak yerleştirilmesini zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra çift ekranlı yapının getirdiği karmaşıklık nedeniyle Apple'ın hem iç hem dış ekrana ayrı Face ID sensörleri koymak zorunda kalacağı ve bunun da cihaz kalınlığından taviz vermeden yapılmasının imkansız olduğu belirtiliyor.

Biyometrik güvenlik eksikliğinin yanı sıra kamera tarafındaki kırpmalar da Carl Pei'nin tepkisini çeken bir diğer unsur. iPhone Duo'nun ön tarafında 12 MP'lik bir kamera bulunurken, 1.199 dolar fiyatlı iPhone 18 Pro modelinde 18 MP ön kamera yer alıyor. Gece çekimlerinde büyük avantaj sağlayan LiDAR tarayıcının eksikliği ile birlikte diyafram ve enstantane hızı gibi Pro denetimlerin yazılımsal olarak engellenmiş olması cihazın kamera yeteneklerini kısıtlıyor. Pei'nin vurguladığı en büyük eksiklik ise cihazda bağımsız bir telefoto lensin yer almaması.