2010 senesinde “Geliyoo” adında bir tarayıcı yayımlandı ve iddiası Türk bir arama motoru olmaktı. Ancak ilerleyen zamanlarda kendi topuklarına sıkacaklardı.

183 bin dolara kurulan şirketin amacı, söylediklerine göre Google hegemonyasından kurtulmaktı fakat hiçbir zaman “yerli Google” olamadılar. Zaten birazdan Google’ın adını da çeşitli sebeplerden çok duyacağız.

Geliştirilmesi için 10 milyon dolar harcadıkları söylenen ama birçok yerden patlak veren bu şirketin akıbeti neydi? Kimler tarafından kurulmuştu ve sonra neler olmuştu?

İki Türk girişimci, yerli ve millî bir arama motoru şirketi açmaya karar verdi.

Hakan Akbaş, ODTÜ mezunu bir iş insanıydı. Fatih Arslan ise Teksas Teknoloji Üniversitesi öğrencisiydi. 2009 senesinde yeni geliştirecekleri arama motoruna bir isim aradılar ve “Geliyoo” olmasına karar verdiler. Sebebi ise yeni bir teknolojinin gelmesine göndermeydi.

Şirketin finansman desteğini ise ABD Texas’taki OSEM Enterprises Inc adında bir perakende satış şirketinin sahiplerinden aldılar ve geliştirme için 150 Türk mühendisi takımlarına eklediler. Söylediklerine göre 2012 senesine kadar 741 bin euro harcadılar. 2015 senesinde ise cumhurbaşkanına bir mektup yazarak destek istediler.

İddiaları, Google’ın hegemonyasından kurtularak Rusların Yandex’i ve Çinlilerin Baidu’su olmaktı.

Artık Türklerin de kendilerine özel bir arama motoru olacaktı ve Google, tarihe karışacaktı (yersen). 2017 yılının Ocak ayında Geliyoo; hayata geçti ve logoları Internet Explorer, Microsoft Edge ve Google benzeriydi. Henüz ilk bakışta, çok da benzersiz bir şey ortaya koymamış gibi duruyorlardı.

Geliyoo’nun otomatik haber toplama algoritması vardı. Son 30 gün içinde yayımlanan haber ve makaleleri topluyordu. 2019 senesinin Mart ayına gelindiğinde ise “Türkiye’nin ilk yerli tarayıcısı” olarak yayımlandı. Yerleşik medya paylaşma ve indirme özelliklerine sahipti.

Ancak birçok pürüz vardı ve medya tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Şirketin iddia ettiğine göre Geliyoo’nun yapımı için 10 yılda 10 milyon TL harcanmıştı. Yine 2017 senesinde ortaya çıkan habere göre ise aslında Google altyapısını kullanıyordu! Hatta bununla da yetinmiyor, arama sonuçlarını Google’dan birebir aynı şekilde getiriyordu.

Video aramaları ise direkt YouTube’dan getiriliyordu. Kısacası YouTube ya da Google üzerinden yaptığınız aramalardan hiçbir farkı yoktu. Üstelik site teması hazır bir şekilde internette 59 dolara satılıyordu ve yüklemesi bir saati bile bulmuyordu. Harcadıklarını söyledikleri 10 milyon, bu sistem uğruna mıydı gerçekten?

Geliyoo’dan yanıt geliyoo.

Basında çokça eleştiriye maruz kalan Geliyoo’nun sahipleri tabii ki bir açıklama yapmak zorunda kaldılar ve 10 milyon TL’nin şu anda Geliyoo.com’da yer alan yazılım için harcanmadığını ve yeterli kaynak ile bütçe olmadığından kullanılan script’in şirketin gerçek altyapısıyla hiçbir ilgisi olmadığını iddia ettiler.

Açıklamalarının tamamını okumak için aşağıdaki haberin en sonuna inebilirsiniz:

Daha sonra, Geliyoo ile dalga geçme amaçlı başka arama motorları da yapıldı:

Gidiyoo.org

Gelemiyoo.com

Şu anda Geliyoo’nun test sürümüne geliyoo.com.tr’den ulaşabilirsiniz ama pek çalıştığı söylenemez.

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