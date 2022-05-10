E-Pasaport, E-Sürücü Belgesi ve E-Mavi Kart Tanıtıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli e-pasaport, e-mavi kart ve e-sürücü belgesini tanıttı. Bakan Soylu tarafından yapılan açıklamalara göre çip destekli yerli pasaportlar Ağustos 2022 itibarıyla seri üretimde olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli e-pasaportun tanıtımını gerçekleştirdi. Seri üretim için tüm çalışmaların tamamlandığını ve Ağustos 2022 itibarıyla Türkiye'nin kendi e-pasaportunu üreteceğini ifade eden Soylu, bu pasaportların özelliklerine de değindi. Bakan ayrıca yeni e-mavi kart ve yeni e-sürücü belgeleri ile ilgili de konuştu.

Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki aylarda seri üretimine başlanacak yerli e-pasaportlar temassız işleme imkan tanıyan çipli yapıya sahip olacak. Ayrıca bu pasaportlar 10 yıl boyunca kullanılabilecek. Pasaportun her sayfasında Türkiye'nin farklı yerlerinden görüntüler bulunacağını söyleyen Süleyman Soylu, bunun dünyanın en güvenlikli pasaportu olacağını ifade etti. Bakan Soylu, yerli e-pasaportu "çok güçlü" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamalara göre yeni pasaportlarda "Turkey" ibaresi yerine "Türkiye" ibaresi yer alacak.

Yerli e-pasaport böyle görünecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"E-Pasaport olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportlar, aslında bizim AB'ye ve vize serbestisine girişle ilgili imzaladığımız temel şartlardan birini içeren güvenli pasaportu içeren çerçevede üretiliyordu. 2018'den itibaren Türkiye bu pasaportları kullanıyor. Bu pasaportları da Avrupa'daki bir firmadan, 18 ülke bizim gibi alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip tedarik krizi var. Söz konusu firma tedarikleri karşılamada sıkıntı yaşadı. Biz vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da bir çok ülke eski pasaportlarına geri döndü, süresi bitmiş pasaportlarına devam etti. Biz de sıkıntılar yaşadık ama bunu vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştık.

İnşallah Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz, dünyanın en güvenlikli pasaportunu kullanacağız. Temassız çipe ve birçok yenilik ögesine sahiptir. Tasarımı özgün bir tasarımdır. Her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait görseller, şehre özel bitki görseli yer alacak. Daha önce 5 yıl olan yeşil pasaporttaki geçerlilik süresi yeni e-pasaportta 10 yıla çıkıyor. Çipli olan pasaportta Kız Kulesi var. İkinci sayfasında pasaportumuzun özellikleri gözükmektedir. Değişken mikro yazılar vardır. Kendine ait özel çizgileri bu pasaportun vardır. Resim koruma için özel boyası sözkonusudur. İnşallah yetiştirebilirse resimler de renkli olacak. Pasaportumuzu kendimizi üretmemiz daha öncelikli. 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum - Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21.'nci sayfalarda, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese - Erzurum, İshak Paşa Sarayı - Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır'da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor. Burada büyük özen gösterilerek hazırlanmış çok güçlü bir pasaport..."

Yeni e-sürücü belgesi böyle görünecek

"2016'dan itibaren yeni nesil sürücü belgesi vermeye başlamıştık. Dünyadaki yeni teknolojilere uyarlanması zorunluluk haline geldi. Temassız çip kullanılarak, güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır. E-pasaportta olduğu gibi yeni nesil e-sürücü belgelerinde de Turkey yerine ilk kez Türkiye ifadesi kullanılacaktır. Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. Bir kişinin 2 ayrı resmi olacak ehliyetler üzerinde..." diyen Süleyman Soylu, yeni e-sürücü belgeleri ile de bu açıklamaları yapmış oldu.

Yeni e-mavi kart böyle görünecek

Bakan Soylu'nun yeni e-mavi kartlarla ilgili açıklamaları da şöyle: Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usulle düzenlenmektedir halen. Biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor.