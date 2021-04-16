Dünyanın En Güçlü Pasaportlarına Sahip Ülkeleri Açıklandı

Henley Pasaport Endeksi, vizesiz seyahat hakkına sahip ülke sayısına göre dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. Japon pasaportu, neredeyse tüm ülkelere vizesiz seyahat hakkı sunarak listenin zirvesinde yer aldı.

Henley Passport Index (Henley Pasaport Endeksi) tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Japonya, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında dünyanın en "güçlü" pasaportuna sahip ülkesi haline gelmiş durumda.

Paylaşılan bilgilere göre Japonya pasaportuna sahip kişiler, vizesiz olarak 193 ülkeye seyahat gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısı ile bir Japon pasaportuna sahipseniz neredeyse dünyanın tamamını vizesiz bir şekilde dolaşabiliyorsunuz.

Japonya pasaportuna sahip olanlar, en fazla sayıda ülkeye vizesiz giriş yapabiliyorlar

Listenin ikinci sırasında 192 noktaya vizesiz seyahat imkanı sunan Singapur yer alırken; 192 puana sahip Almanya ve Güney Kore üçüncü sırayı paylaşıyorlar. 2014 yılında dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip iki ülke olan ABD ve Birleşik Krallık, 187 vizesiz varış noktasıyla listenin 7. sırasını paylaştılar.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in pasaport sıralamasındaki yükselişi devam ediyor. 2011 yılından bu yana 22 sıra birden yükselen ve vizesiz seyahat noktası sayısını 40'tan 77'ye yükselten Çin, dünyanın en güçlü 68. pasaportuna sahip.

Orta Doğu'nun en dikkat çeken ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ise inanılmaz bir yükseliş ile son 10 yılda 65. sıradan 15. sıraya çıkmış durumda. An itibarıyla BAE pasaportu ile 174 noktaya vizesiz seyahat gerçekleştirilebiliyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları:

1. Japonya (193)

2. Singapur (192)

3. Güney Kore (191)

3. Almanya (191)

4. İtalya (190)

4. Finlandiya (190)

4. İspanya (190)

4. Lüksemburg (190)

5. Danimarka (189)

5. Avusturya (189)

6. İsveç (188)

6. Fransa (188)

6. Portekiz (188)

6. Hollanda (188)

6. İrlanda (188)

7. İsviçre (187)

7. Amerika Birleşik Devletleri (187)

7. Birleşik Krallık (187)

7. Belçika (187)

7. Yeni Zelanda (187)

8. Norveç (186)

8. Yunanistan (186)

8. Malta (186)

8. Çek Cumhuriyeti (186)

9. Kanada (185)

9. Avustralya (185)

10. Slovakya (183)

10. Litvanya (183)

10. Macaristan (183)

10. Polonya (183)

Henley Passport Index tarafından paylaşılan listenin şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Zira Nomad Capitalist tarafından paylaşılan dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Japonya, Güney Kore, Almanya gibi ülkeler ilk 10'da dahi yer almıyordu. Bunun en temel nedeni, Henley Passport Index'in vizesiz seyahat noktalarını dikkate alırken Nomad Capitalist'in puanlama kriterlerinde vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı kriterlerin yalnızca yüzde 50'sini oluşturuyordu.