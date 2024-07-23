Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli elektrikli tren hakkında açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın listede 64 basamak yükseldiğini ve listedeki 9 kamu kuruluşundan biri olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi Eskişehir – 5000’in montajını tamamladık, sıra dinamik testlerinde. Milli Elektrikli Hızlı Trenimiz ise 2025 yılında yolcularıyla buluşacak.” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, TÜRSAŞ'ın satış hasılatı, brüt katma değer, öz sermaye, dönem kârı ve ihracat tutarı gibi kriterlere göre belirlenen listede yer aldığını vurgulayarak, “Demiryolu sanayinde 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimiyle ülkemizin raylı sistemler imalat sektöründeki en büyük temsilcisi olan TÜRASAŞ 3 bölge müdürlüğündeki yaklaşık 4 bin personelle toplam 370 bin metrekare kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirmeye ve üretmeye devam ediyor. Bu süreçte üretimini tamamladığımız Milli Yük Vagonu, Milli Elektrikli Tren setimizin yanı sıra Eskişehir-5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Demiryollarımızı modern yerli araçlarımızla donatmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Elektrikli tren 2025'te raylarda

Tasarım hızı saatte 176 kilometre olan Milli Elektrikli Tren setinin uluslararası standartlarda üretildiğini belirten Bakan, “Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikasına sahip (TSI) setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3’lü, 4’lü 5’li ve 6’lı araç sayısına sahip olarak üretiliyor. 5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor. İlk üç seti şu an yolcu taşımacılığına devam eden tren setlerimizin dördüncüsünün de montaj işlemleri ve fabrika testleri de devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza uygun ve 8 araçlı olarak üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin tasarım çalışmalarının final aşamasında olduğunu duyurdu. Bakan, “584 yolcu taşıma kapasiteli trenimizin tasarım sürecinin yüzde 90’ını tamamlayarak prototip üretimine yönelik süreçleri de başlattık. İlk prototip montajını 2024 yılı sonunda bitireceğiz ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimizi, 2025 yılında raylarda göreceğiz.” ifadesini kullandı.

Eskişehir'de montaj ve fabrika içi statik testleri tamamlanan lokomotifin dinamik testlerinin devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, “5 megavat gücünde, TSI sertifikasına sahip, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, 140 km/s hıza sahip, TURASAŞ marka yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifini geliştirdik. Eskişehir-5000 projemizin öne çıkan birçok özelliği de bulunuyor. Örneğin; cer motorlarının her biri bin 280 kilovat gücünde ve bugüne kadar ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü cer motoru özelliğini taşımaktadır. Cer konvertörlerinin her biri 2.5 megavat gücünde olup bir raylı sistem aracı için ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü yüksek gerilim cer konvertörü; ayrıca anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji ve ilk tren kontrol ve yönetim sistemi bu projemizle hayat buldu. Lokomotifte yaklaşık 115 yerli tedarikçiden temin yapılarak ekonomiye ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağlandı.” ifadesini kullandı.