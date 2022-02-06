Çevre kirliliği her geçen gün daha çok büyüyen bir sorun olmaya devam ediyor. Bu sorunu minimuma indirebilmek için de üretici firmalar trenlerde de elektrik teknolojisini kullanmaya başladı. Yeni nesil trenlerin yakıttan tasarruf ederken aynı zamanda da sağlık maliyetlerini azaltması ön görülüyor.

Çevre kirliliğinin artmasıyla üretici firmalar artık daha çok elektrik gücüyle çalışan araçlar üretmeye yöneldi. Uçak, helikopter ve gemilerin de elektrik gücüyle çalışanını üretmek için testler yapılmaya başlandı. Trenler için ise bu teknoloji test aşamalarını çoktan geçti.

Geçtiğimiz yıl da ülkemizde tasarlanmış ilk yerli elektrikli trenin test sürüşleri yapıldı. Benzerlerinden %20 daha az maliyetle üretilen trenin bu yıl içerisinde seferlerine başlanması bekleniyor. Artan çevre kirliliğiyle birlikte yeni nesil elektrikli trenlerin üretimi de hızlandı. Dünyada da birçok ülkede elektrikli trenler raylardaki yerini aldı ve seferlerine başladı.

Yeni trenler yakıttan yüzde 11 tasarruf sağlıyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden’da değeri 100 milyon dolardan fazla olan bir anlaşma imzaladı. İmzaladığı anlaşmayla 20 akülü elektrikli yük treni satın alan Biden, trenleri California ve Nebraska’da kullanmaya başladı bile. Wabtec ve Progress Rail tarafından üretilen yük trenleri yaklaşık 104 bin kilo ağırlık çekebiliyor, emisyon ve yakıttan ise yüzde 11 tasarruf sağlıyor.Üretici firma Wabtec, ürettikleri yeni nesil trenlerin Tesla Model 3’ün 100 katı kadar enerji depolayabileceğini ve bunun emisyon oranını yüzde 30’a kadar azaltabileceğini söylüyor.

Eski tip trenler çevreye verdiği zararlarla birlikte insanların sağlığını da büyük ölçüde etkiliyor. California Hava Kaynakları Kurulu sözcüsü yaptığı açıklamada, kullanımına başlanan yeni nesil trenlerle birlikte 6,5 milyar dolarlık sağlık maliyetinin azalacağına inandıklarını söylüyor.

Tren düdüğü duymayacağımız günler yakın: Otonom elektrikli trenler geliyor

SpaceX’in eski yöneticileri tarafından kurulan Parallel Systems, önümüzdeki yıllarda kendi kendini süren, elektrikle çalışan ve yük taşımak için kullanılacak trenleri satışa sunmayı hedefliyor. Modellenen trenler 10-50 konteyner arası yük taşıyabilecek. Modellemeleri ve simülasyonları yapılan trenlerin tam olarak ne zaman raylardaki yerini alacağı belli değil. Şu ana kadar sadece iki demiryolu aracı üreten Parallel Systems şirkeyi, bu yıl içerisinde yeni nesil trenleri piyasaya çıkartmayı umuyor.