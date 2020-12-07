Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Birkaç ay önce prototip olarak raya inen set için seri üretime başlanacağını söyleyen bakan, üretimi üstlenen TÜRASAŞ'ın iki set üreteceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir süredir gündemde olan "Milli Elektrikli Tren Seti"yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette konuşan Bakan Karaismailoğlu, kısa bir süre önce raya inen Milli Elektrikli Tren Seti'nin prototipinin 2021 yılında seri üretime geçeceğini söyledi.

Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre TÜRASAŞ, iki set üretimi yapacak. Bu setlerden bir tanesi de Milli Banliyö Tren Seti olacak. Bakan tarafından yapılan açıklamalar, Türkiye'nin zaten uzunca bir süredir önemsediği demir yolu ulaşımına can suyu verileceğini gözler önüne seriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuyla ilgili diğer açıklamaları ise şöyle;

TÜRASAŞ, bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor.