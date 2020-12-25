Türk Savunma Sanayii ile Tunus arasında gerçekleşen 150 milyon dolarlık ihracat anlaşması kapsamında yerli insansız hava aracı Anka, Tunus'a ihraç edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretiminde pek çok yerli firmanın payı bulunan yerli insansız hava aracı Anka’nın üretim ve montaj süreci yaklaşık 10 yıl önce tamamlanmış ve ilk kez Temmuz 2010’da hangardan çıkarılarak motoru çalıştırılmıştı.

TUSAŞ, Anka 30 Aralık 2010’dan ilk uçuşunu gerçekleştirdiğinden bu yana “dünyanın en iyi operatif sistemi olma” hedefiyle yerli insansız hava aracını geliştirmeye devam etti ve Anka’nın hangardan çıkışının 10. yıldönümünde Anka-S platformunu Tunus’a ihraç ederek önemli bir ihracat başarısına imza attı.

Türk Savunma Sanayii ile Tunus arasındaki anlaşmanın 150 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor

Geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte, Anka’daki en büyük gelişme uydudan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Anka’nın görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilmesini sağlayan uydudan kontrol, böylece sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında kullanılan Anka-S platformunu ortaya koydu.

TUSAŞ’ın yanı sıra BMC, Nurol Makina, Katmerciler AŞ. ve ASELSAN'ın da altında imzası bulunan ihracat anlaşmasının 150 milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor. Söz konusu anlaşmada ihraç edilecek ürünler arasında insansız hava aracı Anka-S’in yanı sıra zırhlı araç, tanker ve elektro-optik sistemler de bulunuyor.