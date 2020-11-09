ASELSAN'dan Dev Anlaşma: Tam 118 Milyon Euro Değerinde

ASELSAN, 118 milyon euro değerindeki bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Anlaşmanın kimle yapıldığı açıklanmazken, anlaşma kapsamındaki ürün teslimatlarının 2020 ila 2022 aralığında gerçekleştirileceği belirtildi. ASELSAN, yeni anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında en etkin çalışan şirketlerinden biri olan ASELSAN, devasa bir anlaşmaya imza attı. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamalarında söz konusu anlaşma değerinin 118 milyon euro olduğu belirtildi. ASELSAN yöneticilerine göre bu anlaşma, şirketin cirosunu olumlu yönde etkileyecek.

ASELSAN'ın yaptığı açıklamalarda iş birliği sağlanan kurum ya da ülkenin hangisi olduğu açıklanmadı. Uluslararası bir müşterinin savunma sanayi talebinin karşılandığının belirtildiği açıklamada, söz konusu anlaşmaya ilişkin ürünlerin teslimatlarının, 2020 ila 2022 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

ASELSAN: Gökyüzüne bir iz bıraktık

ASELSAN, söz konusu iş birliğini resmi Twitter hesabı üzerinden de paylaştı. Twitter'da yapılan açıklamalarda, "Gökyüzüne bir iz bıraktık!" ifadesine yer verildi. Bu açıklama ve açıklamaya ek olarak kullanılan görsel, ASELSAN'ın yeni iş birliğinin havacılıkla ilgili olduğunun açık bir göstergesi. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi anlaşmanın detayları şu an için resmi olarak açıklanmadı.

İşte ASELSAN'ın Twitter'dan yaptığı o paylaşım

ASELSAN'ın Twitter paylaşımı, şirketin takipçileri tarafından da sevinçle karşılandı. Bazıları, anlaşmanın kim ya da kimlerle olduğuna yönelik tahminlerde bulunurken bazıları da bu anlaşmaların devamının gelmesini temenni etti. ASELSAN'ın önümüzdeki günler yapacağı açıklamalar, söz konusu iş birliği ile ilgili daha fazla detay verecek gibi görünüyor.