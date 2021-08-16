2019 yılında Türkiye'de kurulan dijital medya ve teknoloji şirketi Aposto!, 500 bin dolar değerindeki yatırım turunu tamamladı. Bu yatırım turu ile şirketin toplam değerlemesi, 2,2 milyon dolara ulaştı. Şirket kurucuları, topladıkları yatırımlar nedeniyle hayli memnun durumdalar.

2019 yılında kurulan ve teknoloji ile medya sektörü üzerine çalışan yerli şirket Aposto!, 500 bin dolar değerindeki yatırım turunu hedefini tutturarak tamamladı. Yapılan yatırımlarla 2,2 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, topladığı yatırımlarla Aposto!'yu daha iyi bir yere taşımaya çalışacak.

Orhun Canca ve Umutcan Savcı isimli iki ortak tarafından kurulan Aposto!, farklı kategorilerde e-bültenler üretiyor. Bünyesinde 200'den fazla yayıncıyı bulunduran ekip, oluşturdukları içerikleri e-posta, mobil ya da web uygulamalar üzerinden dağıtıyor. Hem kullanıcı hem de yatırımcılardan onay gören oluşum şimdi, topladığı yatırımlar sayesinde büyük bir şirket haline gelmiş durumda.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Aposto!'nun kurucu ortaklarından Orhun Canca, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Yaklaşık 2 yıl önce çıktığımız bu heyecanlı yolculuk, rotamızda ilerlerken bize kuvvet ve ilham verecek değerli isimlerin de aramıza katılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Aldığımız destekle, medyanın geleceğine dair ortak vizyonumuzu son 1 yılda 200 farklı yayının gelişiminden sağladığımız edinimlerle harmanlayacak, yazılı ve işitsel medyada gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz dönüşümü sağlam temeller üzerine oturtacağız. Önümüzdeki dönemde okurlarımıza gürültüsüz, yalın ve derinlikli bir medya deneyimi sağlamayı sürdürürken kullanıcı dostu ürünlerimizi de kullanıma sunacağız. Güvenli, güvenilir, gürültüsüz ve gerçekçi bir medyum yaratmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.

Şirket daha önceki yatırım turunda; Angel Effect, Inveo, Ahmet Bilgen, Ersin Pamuksüzer, İzzet Halyo, Koray Bahar, Mustafa Alper Çağdaş ve Semiramis Kulak gibi isimleri ikna etmeyi başarmıştı. Yapılan son yatırım turunda ise bu isimlere Engin Ayaz, Faruk Eczacıbaşı ve Kıvılcım Kocabıyık gibi isimler eklendi.