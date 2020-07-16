Twitter üzerinden yeni bir duyuru gerçekleştiren TOGG, YenilikteBenDeVarim adlı internet sitesinden indirdiğiniz görseli sosyal medyada paylaşarak yerli otomobilin fabrikasındaki özel bir kapsüle isminizi yazdırabileceğinizi açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Twitter üzerinden Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisinin temel atma töreninin tarihini duyurmasının ardından bir paylaşım da TOGG’un resmi Twitter hesabı olan Türkiye’nin Otomobili’nden geldi.

“Türkiye’de mobilite ekosistemini kurmak üzere çıktığımız ‘Yeni Lige Yolculuk’ bir sonraki adıma hazır. #YenilikteBenDeVarım demek için geri sayım başlıyor.” ifadelerinin kullanıldığı tweette, isteyenlerin Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği fabrikanın bir parçası olmasını mümkün kılan YenilikteBenDeVarim adlı bir web sitesinden bahsediliyor.

YenilikteBenDeVarim web sitesinin sosyal medyada paylaşmak üzere sunduğu görseller

YenilikteBenDeVarim adlı internet sitesine girdiğimizde bizi ilk olarak bir geri sayım karşılıyor. Sayaç, 18 Temmuz Cumartesi günü 17:30’a, yani temel atma töreninin başlangıç saatine ayarlanmış durumda. Geri sayımın hemen altında ise “TOGG teknolojileri ve mobilite ekosisteminin geliştirileceği merkezimizin inşaatına tüm Türkiye’nin katılımıyla 18 Temmuz’da başlıyoruz.“ ifadeleri yer alıyor.

Sayfanın aşağısında bulunan ‘Adınız ve Soyadınız’ yazılı kutucuğa isminizi yazdığınızda temel atma töreni için hazırlanmış görsellere adınız ekleniyor. Bu üç görselden birini indirip #YenilikteBenDeVarım etkitiyle sosyal medyada paylaştığınızda adınız ve soyadınız, inşaata yerleştirilecek özel kapsüle ekleniyor.

Sizler de Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği tesisteki özel kapsülde isminizin bulunmasını isterseniz buraya tıklayarak YenilikteBenDeVarim internet sitesine ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin Otomobili'nin YenilikteBenDeVarım adli web site için yayınladığı video