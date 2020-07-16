Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği tesisin temel atma töreninin 17 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Fabrikanın inşaatının ise 18 ayda tamamlanması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği son paylaşımı ile Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temel atma töreninin ne zaman gerçekleştirileceğini gün yüzüne çıkardı.

Tweetinde tarih emojisinin yanına ‘18 Temmuz 2020’, saat emojisinin yanına ‘17:30’, konum emojisinin yanına ise ‘Gemlik, Bursa’ yazan Bakan Varank, böylece konumu daha önceden belli olan fabrikanın temel atma töreninin tarihini de duyurmuş oldu.

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Türkiye'nin Otomobili üretim tesisinin temel atma töreni tarihini açıkladığı tweet

Bu cumartesi günü gerçekleştirilecek tören ile birlikte TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) mühendislik, tasarım ve üretim tesislerinin inşaatına resmi olarak başlanmış olacak. 22 milyar TL değerinde bir yatırım ile hayata geçirilen fabrikanın inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanması bekleniyor.

Yılda 175 bin otomobil üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikada ilk olarak C segmentinde SUV modelinin üretimi, daha sonrasında ise yine C segmentinde sedan modelin üretimi gerçekleştirilecek.

Yaklaşık bir ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu tamamlamıştı. Ayrıca sürecin hızlanmasını sağlayacak Yatırım Teşvik Belgesi de yine yaklaşık bir ay önce TOGG’a teslim edilmişti.

TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisi, Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan elektrikli araç üretim tesisi olacak. Bu nedenle tesisin yeni nesil elektrikli otomobil rekabetinde TOGG’a avantajlar sağlaması bekleniyor.

Webtekno YouTube kanalının Türkiye'nin Otomobili videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz