14 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtımı ertlenen yerli otomobil, için gündem yeniden hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Bakan Mustafa Varank, yerli otomobilin yaptığı açıklama ile tanıtım tarihini 27 Aralık olarak açıkladı. Bakan Varank, yerli otomobilin ilk fotoğrafını da paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A. Ş. tarafından uzun süredir üzerinde çalışma yürütülen yerli otomobil projesi için bir dönüm noktası daha geldi. 14 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen ve ertelenen ön tanıtım tarihi, bugün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Sonra da Bakan Mustafa Varank tarafından Twitter üzerinden doğrulandı.

Yerli otomobilin tanıtım tarihi 27 Aralık olarak açıklandı. Gebze'de düzenlenecek ön gösterim ile her şey artık bir sır olmaktan çıkacak. Bakan Varank'ın Twitter üzerinden yaptığı tarih açıklamasıyla birlikte paylaştığı fotoğraflar ise, yerl otomobilin tasarımı hakkında sağlam ipucuları veriyor.

Yerli otomobilin ilk fotoğrafları:

Varank'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, yerli otomobilin aslında bir otomobil değil SUV olduğu bilgisi doğrulanıyor. Varank ve diğer devlet yetkilileri, konu hakkında daha önceki açıklamalarında aracın C segmentinde bir SUV modeli olacağını söylemeleri dikkat çekmişti.

Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla tasarım detaylarına göz atacak olursak yerli otomobil, tasarım için anlaşılığı söylenen İtalyan Pininfarina şirketinin konsept çalışmalarını andırıyor.

Bakan Mustafa Varank tarafından paylaşılan fotoğraflarda yer alan yerli otomobilin çizgileri, Pininfarina'nın VinFast konseptiyle uyuşuyor:

Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast, Pininfarina'nın tasarımlarını kullanıyor. Bu kırmızı otomobil de Viatnamlı şirket için hazırlanan bir konsept.

Yerli otomobilin andırdığı bir başka model ise yeni bir Pininfarina konsepti olan K350 modeli:

Pininfarina'nın Vinfest adını verdiği bu konsept tasarım dışında pek çok elektrikli SUV modeli de mevcut. 27 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde ise tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak.

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