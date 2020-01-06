Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yerli elektrikli otomobilin üretim sürecinde teknik eleman ihtiyacını karşılamak için motorlu araçlar teknolojisi alanında ‘elektrikli araçlar’ adında yeni bir teknik eğitim dalı açmaya hazırlanıyor.

Yarım asırı geçkin bir zamandan sonra ikinci yerli otomobilini üreten Türkiye, sektörün dev markalarına kafa tutmaya çalışacak. SUV ve sedan olmak üzere iki farklı türde gelen araç, etkileyici tasarımı ve olağanüstü teknolojik özellikleri ile büyük beğeni topladı; ancak maliyeti hakkında henüz kesin bilgilere sahip değiliz.

2021 yılında üretim bandına girecek olan otomobil, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) devlet desteği ile 22 milyar liraya kuracağı üretim tesisinde önemli bir teknik eleman ihtiyacı doğacak. Bu açığı kapatmak için harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi.

MEB, Türkiye'nin Otomobili için nitelikli eleman yetiştirecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için süratle çalışmaların başladığını aktardı. Bu kapsamda, üretimin yapılacağı Bursa'da ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek üzere ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açacaklarını belirten Selçuk, “Proje için Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni seçtik. Bakan Yardımcım Mahmut Özer’in koordinasyonunda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına başladı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibarıyla bu alana ilk öğrencilerimizi alacağız” şeklinde konuştu.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre yeni mesleki ve eğitim programının müfredatı çok kısa bir süre içinde hazırlanacak. Bu alana Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alınacağı bilgisini paylaşan MEB, öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojen temelli araçlar, pil ve batarya teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi ve CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri) gibi konularda eğitimler verileceğini aktardı.