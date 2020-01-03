Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla yerli otomobil ile ilgili bilgi vermeye devam eden TOGG, yeni bir paylaşım yaptı. TOGG'un yeni paylaşımı, yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl geçeceğini gösteriyor.

Türkiye'nin 2011 yılından beri konuştuğu yerli otomobil projesi, geçtiğimiz günlerde nihayet ortaya çıktı. TOGG tarafından hazırlanan ve 2019 yılının son günlerinde Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli otomobil, tüm Türkiye'yi büyük bir heyecana sürükledi. Vatandaşlar şu sıralar, yerli otomobilin marka sürecinin tamamlanmasını ve otomobilin şehir şehir gezmesini bekliyorlar.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobil projesiyle ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yetkililer, aracın hem kendisini belirlenen sürelerde yetiştirmek hem de yerli otomobil projesinin tam anlamıyla pazarlanabilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyorlar. TOGG, yerli otomobilin tanıtılması konusunda aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor ve vatandaşları sürekli bilgilendiriyor.

TOGG'un resmi Twitter hesabı olan "Türkiye'nin Otomobili" üzerinden bugün yapılan paylaşımlar, yerli otomobil projesinin markalaşma sürecinin nasıl gerçekleşeceğini gösteriyor. TOGG tarafından yapılan paylaşıma göre yerli otomobilin markalaşma süreci, 2020 yılının ortalarında neredeyse tamamlanmış olacak. Peki önümüzdeki 6 ay boyunca, Türkiye'yi bu konuda neler bekliyor?

İşte yerli otomobilin markalaşma sürecinde yaşanacak olaylar

Pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi

Bilinçaltı beklenti araştırması

Marka özünü tanımlama

2020'nin ortasına geldiğimizdeyse

Marka adını belirleme ve test etme etabına gelinmiş olacak. TOGG bu aşamada; ilgi çekici, aynı anda hem kültürel hem de global dile uygun, tescil edilebilir ve olumlu tüketici algısı oluşacak bir marka ismi bulmuş olacak. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte de yerli otomobilin markalaşma süreci sonlanacak.

TOGG tarafından yapılan paylaşımda, yerli otomobile ait markanın Türkiye'nin küresel mobilite markası olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda yerli otomobilin sahip olacağı marka; özgün, güvenli, güçlü, dönüşen ve dönüştüren, samimi ve son olarak da yenilikçi bir hale sahip olması bekleniyor. Tüm bu markalaşma süreci, yerli otomobilin hem Türkiye hem de diğer ülkelerde tanınmasına ve pazarlanmasına yardımcı olacak.

TOGG'un yerli otomobilin markalaşma süreci için yayınladığı video