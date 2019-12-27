Yerli elektrikli otomobilin üzerindeki örtü, bugün resmen kalkıyor. Araca dair merak edilen birçok detay bulunuyor. İsmi de bunlardan bir tanesi. Hadi gelin, yerli otomobilin isminin ne olabileceğine dair küçük bir beyin fırtınası yapalım.

Türkiye, yarım asır sonra yeni bir ‘Devrim’ yolculuğuna çıkıyor. Bünyesinde Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’in olduğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli elektrikli otomobil, bugün saat 14:30’da Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Yüzde 100 elektrikli bir motor sistemine sahip olacak olan yerli otomobil, SUV segmentinde konumlanacak. Yani SUV ve binek otomobil birleşimi bir araç olarak karşımıza çıkacak. TOGG tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında, aracın dış tasarımına ve iç mekanına ufaktan da olsa bir bakış attık. Elbette şu ana kadar bildiklerimiz, bugün öğreneceğimiz yeni detayların yanında adeta bir kum tanesi.

Aşağıdaki fotoğrafta yerli otomobilin ızgara tasarımını görüyorsunuz:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle gün yüzüne çıkacak olan yerli elektrikli otomobil, prototip bir model olacak. Normalde bu tip araçlar yürüyen bir motora sahip olmuyor. Gelen yeni bilgiler, Erdoğan’ın yürür hale getirilen yerli otomobille Osmangazi köprüsünden geçeceği yönünde. Nitekim dün itibarıyla aracın ilk test sürüş videosu da paylaşılmıştı.

Yerli otomobilin test sürüş görüntüleri:

Yerli elektrikli otomobilin tasarımı ve özellikleri kadar isminin ne olacağı da çok merak ediliyor. Açıkçası şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir somut gelişme yaşanmadı; ancak aracın üstündeki örtünün kalkmasıyla birlikte ismini de öğreneceğimizi tahmin ediyoruz. İsimle ilgili merak edilen bir diğer konu ise ismin Türk motiflerine sahip olup olmayacağı.

Yerli otomobil, yüzde 100 elektrikli bir motora sahip olacak:

Dikkat ettiyseniz dün TOGG, saat 14.53’te yerli otomobilden bir fotoğraf paylaştı. İstanbul’un fethine işaret eden bu paylaşımın ardından, aracının isminin ‘Fatih’ olabileceği ifade edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise hem bu saatten hem de aracın ızgarasındaki lale desenlerinden yola çıkarak, ismin ‘İstanbul’ olabileceğini iddia etti. ‘Ottoman’, ‘Atak’ ve ‘Türker’ de, bahsi geçen diğer isimler arasında yer alıyor. Bu arada yerli elektrikli otomobilin üretimiyle ilgili detaylar bugün belli olmuştu. Konuya ilişkin haberimize buradan ulaşabilirsiniz.