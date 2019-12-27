Yerli Otomobilin Üretileceği Şehir Belli Oldu

Yerli elektrikli otomobilin tanıtılacağı büyük gün geldi çattı. Aracın tasarımı, fiyatı ve özellikleri kadar, nerede üretileceği de büyük bir merak konusuydu. Bu sorunun cevabı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belli oldu.

Son birkaç haftadır yerli otomobil ile ilgili birçok gelişmeyi sizlerle paylaştık. Aracın dış tasarımına bütünüyle hakim değiliz; ancak projenin arkasındaki şirket Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medyadan yayınladığı görsellerde aracın ön farlarını, yan aynalarını, ızgarasını ve iç mekanını görme şansımız oldu. Yine de yerli otomobile dair öğreneceğimiz hala birçok şey bulunuyor.

Yerli elektrikli otomobilin tanıtılmasına saatler kala, üretim süreciyle ilgili ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yerli elektrikli otomobilin üretim üssü Bursa olacak. TOGG tarafından 22 milyar lira yatırımla kurulacak olan fabrikaya devlet desteği sağlanacak.

Yerli otomobilin iç mekanı böyle olacak:

Kurulacak üretim tesisinde 300’ü nitelikli personel olmak üzere toplam 4 bin 323 kişiye iş sağlanacak. Yerli otomobil 5 farklı modele sahip olacak ve yılda 175 bin adet üretilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, devlet destekli yatırımın süresi 30 Ekim 2019'dan başlamak üzere 13 yıl olarak belirlendi.

Yerli otomobilin ızgarasında en az 6 adet lale deseni olacağı görülüyor:

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi, 10 yıllık gelir vergisi stopajı, azami 360 milyon liralık nitelikli personel, faiz ve kar payı ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi, devletin sağlayacağı destekler arasında yer alıyor.

C segmentinde bir SUV ve tam elektrikli olacağı açıklanan yerli otomobil, bugün saat 14:30’da Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılacak ön gösterim ile kamuoyuna tanıtılacak. Araçla ilgili detaylar belli oldukça anbean sizlere aktarmaya devam edeceğiz.