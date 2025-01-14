Anime ve oyun sevgisiyle bir araya gelen genç bir ekipten oluşan Umigame Studios tarafından geliştirilen Anomalistic Revolution, çok yakında animeleri ve RPG'leri seven herkes ile buluşmaya hazırlanıyor.

Seçimlerinizle şekillendirebildiğiniz derin bir hikâyeye sahip olan oyunları, Visual Novel ve Japanese RPG türlerini ve anime estetiğini seviyorsanız Anomalistic Revolution mutlaka göz atmanız gereken yepyeni ve yerli bir oyun.

Henüz yayımlanmamış olsa da demosuna ücretsiz olarak Steam üzerinden sahip olabileceğiniz oyunun 2025'in ilk çeyreğinde çıkması planlanıyor. Peki Anomalistic Revolution nasıl bir oyun? Gelin detaylarına yakından bakalım.

Şeytanla iş birliği yapmak?

Anomalistic Revolution'da ana karakterimiz Saye adında, kendini boşlukta hisseden, zihni allak bullak olmuş ve umutsuz, bir o kadar da sıradan bir yazılımcı. Yaşadığı şehrin orta yerinde aniden beliren bir krater var ve Saye bu kraterin gizemlerine kafayı takmış durumda. Bu gizemi çözmeye çalışırken Niko isimli bir karakter hayatına dahil oluyor ve ona aklına gelebilecek her sorunun doğru cevabını bilen bir yazılım geliştirmesinde yardım ediyor.

Saye, iş birliği yaptığı kişinin aslında şeytan olduğunu anladığındaysa işin rengi değişiyor... Saye bir yandan Niko'dan kurtulmaya ve kendi yolunu bulmaya çalışırken bir yandan da kraterin ve kurtulamadığı kâbuslarının gizemini çözmeye çalışıyor.

Anomalistic Revolution, oynanış açısından da keyifli bir deneyim vadediyor:

Oyuncuyu kâbuslarla, mücadele edilmesi gereken yaratıklarla ve çözülmesi gereken gizemlerle dolu bir maceraya davet eden Anomalistic Revolution, oynanış yönünden de oyunculara çeşitlendirilmiş keyifli bir deneyim vadediyor. Her oyuncu, tercihlerine dayalı olarak bu oyunda kendi sonunu yazıyor.

Ruh Sağlığını Koru: Canavarları alt ederek ve görevleri tamamlayarak ruh sağlığını yükselt.

Canavarları alt ederek ve görevleri tamamlayarak ruh sağlığını yükselt. Anıları Açığa Çıkarma: Geçmişinin parçalarını birleştirerek karakterinin geçmişini keşfet.

Geçmişinin parçalarını birleştirerek karakterinin geçmişini keşfet. Doğruluk Yazılımını Kullan: Cevabını merak ettiğin kritik soruları şeytani icadına sor ve mutlak doğruyu öğren.

Cevabını merak ettiğin kritik soruları şeytani icadına sor ve mutlak doğruyu öğren. Yetenek Geliştirme: Diyalog seçimleriyle yetenek puanlarını yükselt ve tartışmaların hakimi ol.

Diyalog seçimleriyle yetenek puanlarını yükselt ve tartışmaların hakimi ol. Katana Dövüşleri: Akıcı ve dinamik kılıç savaşı mekaniğini deneyimle.

Anomalistic Revolution'ın sistem gereksinimleri neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz or better

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Oyunun Umigame Studios tarafından yayımlanan trailer'ı:

Game Devs of Color ve Southern Europe Game Festival gibi beş farklı bölgesel ve uluslararası Steam festivalinde vitrine çıkmaya layık görülen Anomalistic Revolution'ı Steam üzerinden istek listenize ekleyerek oyuna destek olabilir, ücretsiz demosunu oynayabilirsiniz!