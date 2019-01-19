Yerli Oyunlar, 2018 Yılında İhracat Rekoru Kırdı

Türkiye son yıllarda, oyun geliştirme konusunda büyük bir ilerleme kat etti. Geliştirilen oyunlar, uluslararası başarılara imza attı ve en çok oynananlar listesinde birçok ülkeyi geride bıraktı. Geçen yılın ihracat rakamları ise 1 milyar doları geçerek, büyük bir rekora imza attı.

Teknolojinin hızla gelişmesi, yazılım ve bilişim sektörünün de aynı paralelde ilerlemesine neden oluyor. Dünyanın en büyük şirketleri listesinde ilk sıralarda teknoloji ve yazılım firmaları yer alıyor. Durum böyle olunca da sadece şirketler değil devletler de bu alanda büyük bir yarış halindeler. Geleceğin güçlü devletleri, şüphesiz ki yazılım alanında edinilen güç ile doğru orantılı bir yer edinecekler.

Türkiye, son yıllarda yerli oyunlar ile adından sıkça söz ettiriyor. Çok hızlı bir ilerleme grafiği çizilen oyun geliştirme alanında, birçok Avrupa ülkesinden önde olan ülkemiz, geçen sene bir ihracat rekoru kırdı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda, yerli oyun geliştiricilerin tam 1 milyar 50 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği açıklandı. Toplantıda Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’nin (TOGED) başkanı Ali Erkin, Türk oyun geliştiricilerinin uluslararası başarılar elde ettiklerinin altını çizerek, bugün ülkemizde de en çok oynanan oyunlar listesinde birçok Türk geliştiricinin imzasının olduğunu belirtti.

Aynı toplantıya katılım gösteren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, yazılım sektörüne büyük bir önem verdiklerini, gelecekten çok umutlu olduklarını ve 2023 hedefleri doğrultusunda yazılımın yerli ve milli olması konusunda çok çalışıldığını ifade etti.

2018 yılında 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarının büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar olması bekleniyor. Türkiye’de ise dijital oyun sektörü ihracat rakamları, son iki senede %100’lük bir artış gösterdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın paylaştığı verilere göre, ülkemizin 2016 yılında 500 milyon dolar olan ihracat rakamı, 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Bakan Pekcan, “Bu rakamı daha da arttırmak için çalışmalarımız devam edecek. Ülkemizi orta gelir seviyesinden, yüksek gelirli ülkeler seviyesine taşımak için bu alanda kuvvetli olmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.