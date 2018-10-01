Google'ın Oyun Geliştiricileri İçin Sakladığı Oyun

Yıllardır arama motorune ve çeşitli uygulamalarına güzel sürprizler sıkıştıran Google, bu kez de geliştiriciler için hoş bir sürprize imza attı.

Attempt_Number_1 isimli Reddit kullanıcısı, geliştirici konsoluna girip 'text adventure' veya 'text game' yazılarak oynanabilecek bir metin tabanlı oyun keşfetti. Oyuna erişmek için Google arayüzünüzü İngilizce yapmanız gerekiyor. Farklı dillerde açılınca oyun karşınıza çıkmıyor. 1980'lerde Amiga ve Commodore'da sık sık gördüğümüz metin tabanlı bir macera oyunu var karşımızda. Ctrl+Shift+J komutuyla açılan kodlama penceresiyle erişebildiğiniz oyun Firefox, Chrome ve Edge'de oynanabiliyor. İlk olarak oyunu oynamak isteyip istemediğiniz soruluyor. 'Yes' cevabını verince oyun başlıyor. Oyunu oynayanlar yaklaşık yarım saat ile 1 saat arası bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Siz de geliştirici hesabı açarak buraya tıklayıp oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Kaynak : https://www.engadget.com/2018/10/01/google-search-easter-egg-text-adventure-game-developer-console/

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