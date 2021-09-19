Yeşil Arı Kuşu, 31 Yıl Aradan Sonra İlk Kez Görüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda 31 yıl aradan sonra ilk kez yeşil arı kuşu görüldü. Oldukça nadir görülen bu tür, ülkemizde yalnızca Iğdır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ürüyor.

Ülkemizin en önemli kuş gözlemcilerinden ve yaban hayatı uzmanlarından olan, 'kuş dedektifi' adı ile bilinen Emin Yoğurtçuoğlu, Hatay'da bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda sevindirici bir gözlem yaptı. Bölgede 1990'dan beri görülmeyen yeşil arı kuşu 31 yıl aradan sonra ilk kez görüldü.

Yeşil arı kuşları, arı kuşları ailesine ait sevimli bir tür ancak ülkemizde yaygın olarak her yerde görülebilen arı kuşlarından farklı olarak oldukça nadir rastlanan bir tür. Kışları Afrika'da geçiren ve yazın da ülkemize göç eden yeşil arı kuşları oldukça sınırlı bir bölgede ürüyor.

Bölgede kayıt altına alınan kuş türü sayısı 285'e ulaştı:

Yeşil arı kuşu gözlemi ile ilgili Yoğurtçuoğlu ''Bu rutin gezilerimiz sırasında en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşuyla karşılaştık. Hatay'da 31 yıldır gözükmeyen bu tür Türkiye'de sadece Iğdır, Şanlıurfa ve az miktarda Adıyaman'da ürüyor. Yaz aylarında Türkiye'ye gelen bu kuş türü, kış aylarını Afrika'da geçiriyor. Ancak şu konuya dikkat çekmek isterim. Bizde normal arı kuşu dediğimiz ayrı bir tür var bu arı kuşu Türkiye'nin her yerinde bolca görünüyor. Özellikle bu dönemde bolca görünen arı kuşu ile yeşil arı kuşunun farklı türler olduğunun anlaşılması lazım. Yeşil arı kuşu farklı bir tür ve nadir görülüyor'' şeklinde konuşurken bölgenin önemine de sık sık vurgu yapıyor.

Yoğurtçuoğlu son günlerde Mileyha Sulak Alanı'nda gözlemlerine devam ediyor ve bölgeden güzel haberler paylaşıyor. Uzun süredir kurumuş olan bölgede son yağmurlar sonrası yeniden hareketlilik başladı ve kuşların uğrak yerlerinden biri olan bölgede son keşiflerle birlikte 285 kuş türü yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda sulak alan olarak ilan edilen ve ülkemizdeki kuş türleri için hayati önem taşıyan bölgenin korunması gerektiğini de ifade eden Yoğurtçuoğlu, ''Burada bugüne kadar Türkiye'nin başka yerinde görülmemiş birçok farklı türü görüntüleme şansı ettik. Bunlardan 3'ü bu sene Türkiye için yeni bir tür oldu. Çizgili gerdanlı kırlangıç, Hindistan'dan geldi. Arabistan toygarı Arap Yarımadasından geldi ve çöl çobanaldatanı kuş türü Mısır çöllerine giderken buraya uğradı. Bunlar bize şunu gösterdi, burası bütün kuşların vazgeçilmez durağı'' sözleriyle bölgenin önemini açıklıyor.