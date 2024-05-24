Bir insana yıldırım çarpma olasılığı, yaklaşık 600.000’de 1’dir. Ancak ABD’li bir adam, tüm bu ezberleri bozmuş ve ömrü boyunca tam 7 yıldırım çarpması vakasıyla karşı karşıya kalmıştır.

Şaşırtıcı olan nokta bu talihsiz adamın, tüm yıldırım çarpmalarından sağ kurtulmayı başarmış olmasıdır. Kulağa oldukça imkansız geliyor değil mi?

Gelin "Paratoner insan" lakabıyla tanınan bu adamın başına gelenlere yakından bakalım.

ABD’nin bir eyaleti olan Virginia’da bir park görevlisi olarak çalışan Roy Cleveland Sullivan’ın ilk yıldırım çarpma hadisesi, çocukken gerçekleşti.

Sullivan babasının tarlada buğday kesmesine yardım ederken, elinde tuttuğu tırpanın bıçağına bir yıldırım çarptı. Henüz çocuk yaşlardaydı ve neyse ki yara almadan kurtuldu.

İkinci olay, bir gözetleme kulesinde çalışırken meydana geldi. Paratoneri (yıldırımsavar) olmayan yapı, hâlihazırda birkaç kez yıldırımlara hedef olmuştu. Bu nedenle Sullivan, hayatının tehlikede olduğunu düşünerek bir anlığına binadan çıkmaya karar verdi.

Enteresan bir şekilde binadan çıkar çıkmaz kendisine bir yıldırım çarptı. Bu kazayı da ayağındaki küçük bir yarayla atlattı.

Talihsizliklerin peşini bırakmadığı paratoner adama, üçüncü kez bir kamyon kullanırken yıldırım çarptı.

Sullivan bir dağ yolunda ilerlediği sırada yolun kenarındaki iki ağaca yıldırım çarptığını gördü. İçinde bulunduğu araba, elektriksel kuvvetten etkilenilmemesini sağlayan Faraday kafesi ismi verilen bir yapıyla donatılmıştı.

Fakat talihsiz adamın camları açıktı ve yıldırım, kirpikleri ve kaşlarına isabet etmişti. Bu olay, Sullivan’ın bilincini kaybetmesine neden oldu. Ardından tam bir yıl sonra evinin bahçesinde vakit geçirirken yıldırım, yakınlarındaki transformatöre düştü.

Elektrik enerjisinin belirli gücünde gerilim ve akım değerlerinde istenilen değişimi yapan makineden seken yıldırım, Sullivan’ın omzunu yaktı.

Yıldırım vakalarının ardı arkası kesilmiyordu.

Bu kez Loft Dağı’ndaki bir parkta koruyucu olarak görev yapan Sullivan’ın bulunduğu binaya yıldırım düştü ve bu sefer de saçları yandı. Üzerine 3 yıl arayla iki kez daha yıldırımların hedefi oldu.

Son yıldırım düşmesi sonucunda, Sullivan’ın vücudunda ilginç şekiller ortaya çıktı. Uzmanlar bu şekillere, Lichtenberg figürü ismini verdi. Bu figür, cildi besleyen yüzeysel kan damarları boyunca, statik elektriğin iletilmesi sonucunda oluşurdu.

Ne yazık ki Sullivan’ı öldürmeyen şey onu daha da güçlendirmedi. Bir sabah yatağında ölü bulundu. Ancak beklenenin aksine sebebi herhangi bir yıldırım çarpması değildi. Av tüfeğiyle kendini başından vurmuştu.

Tam 7 kez yıldırımların hedefi olsa da ölüm sebebi bir yıldırım çarpması değil, intihar olmuştu.

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