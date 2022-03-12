Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları hakkındaki skandal açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Tilbe'nin açıklamalarına tepki yağdı.

Bundan iki ay öncesinde sokak hayvanları saldırılar sebebiyle gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sokakları temizlemeliyiz” çağrısı sonucunda bazı belediyelerde sokak hayvanlarının zorla toplanması hayvan severlerden büyük tepki çekmişti. Bunun sonrasında ise sokak hayvanları ve tehlikeli hayvan ırklarına yönelik 4 adımlık bir eylem planı açıklanmış; plana göre tehlike arz eden sahipli hayvanlara tasma ve ağızlık denetimi yapılacağı, barınakların sayısının ve şartlarının iyileştirileceği, hayvanların bakımları ile tedavilerinin yapılacağı ve sokaklarda beslenme noktaları kurulacağı ifade edilmişti.

Ancak ne yazık ki hayvanlara olan bu öfke, günün birinde çoktan yapılmış olması gerekenler yapılsa, gerekli adımlar atılsa ve hayvan saldırıları son bulsa dahi dinecek gibi durmuyor. Hayvanların içinde bulunduğu durumun en büyük sebebinin biz insanlar olduğu gerçeğini görmek istemeyenler, bu sorunun tek çaresinin hayvanların katledilmesi olduğunu düşünmeye devam ediyor. Sokak hayvanlarını konusundaki ‘çok değerli’ görüşlerini sık sık paylaşan isimlerden birisi de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe olarak önce çıkıyor. Daha önce sokak köpeklere dair pek çok kez söylemde bulunan Tilbe, aldığı tepkiler yetmemiş olacak ki, söyledikleriyle bir kez daha tepkilerin hedefi haline geldi.

"Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin"

Yıldız Tilbe, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı ve sokaklarda başı boş gezen köpek gruplarına “zehirli et verilmesi” gerektiğini söylediği paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Her ne kadar açık bir şekilde hayvanların katledilmesi gerektiğini söylemiş olsa da daha sonrasında yaptığı açıklamalarla sokak köpekleri zehirlensin demediğini, insanlara saldıran köpeklerin itlaf edilmesi gerektiğini söylemek istediğini ifade eden Tilbe; saldırgan olmayanlar için de barınakların kurulması gerektiğini ifade ederek aslında kötü bir niyetinin olmadığını belirtmeye çalıştı. İnsan hayatının bütün hayatlardan üstün olduğunu düşündüğünü ve hayvanlara zulmetmenin kötü bir şey olduğunu da belirten Tilbe’nin daha önce hayvanların zehirlenerek öldürülmesi gerektiğini söyleyen kişinin ta kendisi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bu dünya sadece bize aitmiş gibi, her şey bizlerin kullanımına sunulmuş ve onlarla istediğimizi yapabilirmişiz gibi davrandığımız sürece doğa bizden bunun karşılığını bir şekilde almaya devam edecek. Daha önce küçük bir ırk olan ve evinin bahçesinde baktığı köpeği sebepsiz yere, Yıldız Tilbe'nin 'tavsiye ettiği' şekilde zehirlenmiş biri olarak söyleyebilirim ki bu ve gibi uygulamaların ardında asla sağlıklı bir zihin yatamaz ve bunlar hiçbir şekilde olumlu sonuç da doğuramaz. Bu konuda yapılması gereken bir şeyler olduğu doğru, ancak sorun ve çözümü gayet açık bir şekilde ortada olduğu halde hiçbir şey yapılmıyor ve bunun bedelini de hem biz insanlar hem de hayvanlar ödüyor.

Yıldız Tilbe sosyal medyayı öfkelendirdi

Yaptığı çirkin açıklamaların ardından Tilbe’ye sosyal medyadan gelen tepki de oldukça büyük oldu.