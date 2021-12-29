Sokak Hayvanlarına Yönelik 4 Adımlı Eylem Planı Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak hayvanları ve tehlikeli hayvanlara yönelik çözümün dört adımını paylaştı. Buna göre tehlike arz eden sahipli hayvanlara yönelik tasma ve ağızlık denetimi yapılacak, barınakların sayısı ve şartları iyileştirilecek, hayvanların bakım ve tedavileri yapılacak ve sokaklarda beslenme noktaları kurulacak.

Gaziantep’te dört yaşındaki Asiye Ateş’in pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonrası ağır yaralanması, Türkiye’de hayvanlara yönelik yeni uygulamaların başlamasına aracı oldu. Pazartesi günü gönderilen genelgeyle belediyelerce ‘tehlikeli arz eden hayvanlara’ 7/24 denetim yapılması istenirken, sahipsiz olanların barınaklara gönderilmesi istenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sokak hayvanlarına yönelik yaptığı bir açıklamayla sosyal medyada yeni bir gündem oluşmasına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı, yerel yönetimlere sokak hayvanlarının yerinin barınaklar olduğu yönünde yeniden çağrıda bulundu. Bunun ardından sosyal medyada ‘#SokakHayvanlarıSahipsizDeğildir’ etiketi gündem olurken, pek çok kişi bu hayvanların, şartlarından uzun süredir şikâyetçi olunan barınaklara gönderilmemesi gerektiğini savundu. Bugünse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak hayvanlarına yönelik genelgenin detaylarını paylaştı.

Tehlikeli hayvanlar ve sokak hayvanlarına yönelik 4 adım

Bakan Kurum, ‘tehlike arz eden hayvanları’ sahiplenmiş olanların tasma ve ağızlık zorunluluğuna uyması gerektiğini, sokaktaki ‘tehlikeli hayvanların’ ise belediyeler tarafından bakım evlerine götürüleceğini açıkladı. Kurum, dört ayaktan oluşan çözüm planını şu şekilde aktardı:

Tasma ve ağızlık denetimi:

“Sokakta tehlikeli hayvan var ise belediyeler hayvan bakım evlerine götürecekler. Tehlike arz eden hayvanları sahiplenmiş olan vatandaşlar ise ‘tasma ve ağızlık’ zorunluluğuna uymalı. Park ve bahçelere, çocuk oyun alanlarına girme yasağına uyulması gerekiyor. Hayvan sahipleri buna duyarlı olmalı belediyelerimiz ve kolluk kuvvetleri denetimleri sıkılaştırmalı. Denetimleri arttırmalıyız. Son yaşanan olayda köpeğin ağzında ağızlık olsaydı, tasması olsaydı çocuğa zarar veremezdi.”

Barınakların sayısı artırılacak, şartları iyileştirilecek:

“Barınakların sayısının arttırılması ve iyileştirilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destek verecek. Belediyelerle iş birliği yapılacak. Gerektiği yerde hazine arazileri tahsis edilecek.”

Hayvanların bakım ve tedavileri yapılacak:

“İller Bankası Genel Müdürlüğü ile gerekli destek sağlanacak. Belediyelere diyoruz ki, ‘Başıboş hayvanları rehabilite etmeliyiz. Başıboş tehlikeli olmayan hayvanlarımızı da aşısı yoksa aşılarını yapalım, hastalık söz konusu mu değil mi bakalım ve tedavi uygulayalım, kısırlaştıralım.’ Kanun ‘aldığın yere bırak’ diyor zaten. Gerekeni yapalım.”

Sokaklarda belirli alanlara beslenme noktası kurulacak:

“Sokak hayvanları aç kalıp etrafa zarar verebiliyor. Bunlarla ilgili bakımı düzenli şekilde yapalım. Belediyelerimiz alanlar belirleyerek, beslenme noktası oluştursun. Bu noktalarda 7 gün 24 saat düzenli beslenme sağlamak çok önemli. Bu şekilde sokakta sahipsiz hiçbir tehlikeli hayvan olmasın. Zaten sokak hayvanları rehabilite edildikten ve beslenmeleri sağlandıktan sonra zarar vermeyecektir. ‘Hayvanları itlaf edelim’ doğru değil.”

Kurum, sözlerini bu konuların gündeme gelmesinin asıl sebebinin tehlikeli hayvanları olduğunu söyleyerek bu konuda tedbir alacaklarını, aynı zamanda sokak hayvanları ile ilgili süreci de yöneteceklerini belirtti.