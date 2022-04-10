Yıldızından Gelen Işınlarla Adeta Yanan Gezegen Keşfedildi

Ötegezegenlerin, yıldızlarıyla arasındaki etkileşim uzun bir süredir biliniyor olsa da yıldızların gezegenlerin atmosferine ne gibi etkileri olduğu bugüne kadar ispatlanamamıştı. Araştırmacılar, yeni keşifleriyle birlikte artık bu bilgilere sahip.

Uzay teleskopları, yörüngedeki yerini almalarından itibaren bizlere uzaydaki yaşamdan bilgiler sunuyor. Bu bilgilerden bazıları hem ilginç yapılarıyla hem de bulunma yöntemleriyle bizleri şaşkınlığa uğratabiliyor.

NASA’nın Spitzerve Hubble Uzay Teleskoplarından gelen bilgiler de yeni bir ötegezegenle ilgili oldukça ilginç bilgiler içeriyordu. Yeni ötezegenin, ‘Sıcak Jüpiter’ adı verilen gezegen türüne bir örnek olduğu açıklandı.

Gezegenin atmosferi yaklaşık 1648 santigrat derece

Araştırmacılar, teleskoplardan gelen bilgileri incelemesinin ardından bu yeni keşfedilen gezegenle ilgili oldukça ilginç bilgilere ulaştılar. KELT-20b adı verilen gezegenin Dünya’dan 400 ışıkyılı uzaklıkta ve kendi yıldızından ise 5 milyon mil uzakta olduğu belirlendi. Ancak işler, tam olarak bu noktadan sonra ilginç bir hal aldı çünkü kendisinden 5 milyon mil uzaklıktaki yıldızı, kendisine ultraviyole ışınları gönderiyordu ve gezegenin atmosferi bu sebeple yaklaşık 1648 santigrat dereceydi.

Sıcak Jüpiter adı verilen gezegen türüne ait pek çok gezegenin yıldızıyla aralarındaki mesafenin kısa olduğu ve bir yılın yaklaşık 10 günde tamamlandığı biliniyordu. Tabii bu bilgilerle birlikte adından da anlaşılacağı üzere bu gezegenlerin atmosferindeki sıcaklık oldukça yüksek. Biraz önce de dediğimiz gibi, bu yeni keşif oldukça ilginç bilgiler ortaya çıkardı. Bu bilgilerin en önemlisi de ilk defa bir yıldızın bir ötegezegenin atmosferine olan etkilerinin gözlemlenmiş olması oldu. Şimdiye kadar, UV ışınları gönderen KELT-20b'nin yıldızı dışında hiçbir yıldızın ötegezegenlere olan etkisi tespit edilememişti. Araştırmacıların yıldızların etkileriyle ilgili en büyük kanıtı yeni yapılan bu gözlem oldu.