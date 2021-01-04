Yılın En Popüler Araba Rengi 2020 Yılında da Değişmedi

Axalta Coating Systems, 2020'de dünya çapında en popüler otomobil renklerini açıkladı. Beyaz, üst üste 10. kez en popüler otomobil rengi oldu.

Zevkler ve renkler tartışılmaz... Bunu biliyoruz. Ancak en azından kaydını tutup istatistiğini çıkarabiliriz. Otomobil sektörü için boya çözümleri sunan ABD merkezli Axalta Coating Systems, 68. Küresel Otomotiv Renk Popülerliği Raporu’nu yayınladı ve 2020’nin en popüler otomobil renklerini ortaya çıkardı.

Eğer önceki yıllarda en popüler otomobil renklerinin hangileri olduğunu biliyorsanız, 2020 için de bir sürpriz ile karşılaşmayacağınızı söyleyebiliriz. Zira beyaz, arka arkaya onuncu kez yılın en popüler otomobil rengi oldu. Beyaz rengi sırasıyla siyah ve gri/gümüş renkleri takip etti.

Bölgelere göre 2020'nin en popüler otomobil renkleri bu şekilde

Paylaşılan infografiğe göre “nötr renkler” diyebileceğimiz beyaz, siyah ve gri/gümüş, toplamda yüzde 81’lik pazar payıyla açık ara en popüler otomobil renkleri olmaya devam ediyor. Beyaz, yüzde 38 pazar payı ile en popüler renk olurken; onu yüzde 19 pazar payı ile siyah, yüzde 15 ile de gri takip ediyor.

En popüler otomobil “renkleri” diyebileceğimiz mavi ve kırmızı, 2020 yılında sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 pazar payına sahip oldular. Biraz daha iddialı renkler olarak karşımıza çıkan kahverengi/bej yüzde 3, sarı/altın ise yüzde 2 pazar payına sahip oldu. Bu noktada pazar payı dağılımının ve en popüler otomobil renkleri sıralamasının ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceğini, aktarmış olduğumuz istatistiklerin küresel pazarı kapsadığını unutmamak gerekiyor.