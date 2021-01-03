Bakan Varank'tan Yerli Otomobile Yapılan Eleştirilere Cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) ile yaptığı görüşmede pek çok önemli konuya değindi. Konulardan biri de TOGG oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirmede pek çok konu başlığı gündeme geldi. Bunlardan biri de Türkiye'nin Otomobili oldu.

Varank'ın açıklamalarında yerli otomobilin yerlilik oranı ve ne dönemde yollarda olacağı gibi noktalarda açıklamalar yaptı. Yerli otomobilin yerlilik oranı ile ilgili eleştirilere de yanıt vererek merak edilen noktaları açıkladı.

TOGG, 2022'de banttan inecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk aracın 2022 yılında sonunda üretim bandından ineceğine dair açıklamalarını hatırlattıktan sonra, şu anda açıklanan takvimde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Otomobilin çok beğenildiğini de belirten Varank, "Araba konusu herkesi ilgilendirdiği için bir sahiplenme var. Eleştiriler de var, 'Global firmalarla çalışıyorsunuz. Parçaların bir kısmını yurt dışından alacaksınız, bu nasıl yerli otomobil?' diye. Ben onun örneklerini veriyorum. Şu anda global tedarik zincirlerine baktığınızda hangi araç yüzde 100 bir ülkenin kendi toprakları içinde üretiliyor ki? Nasıl rekabetçi olacaksınız? İnsanların daha fazla satın almasını ikna edeceksiniz, ona göre bir politika izliyorsunuz. Biz, fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan, mühendisliğini kendi insanımızın yaptığı bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii ki tedarikçileri arasında başka insanlar olabilir. Dünya otomotiv endüstrisi o kadar hızlı gelişiyor ki biz buna artık otomobil demiyoruz, bu artık akıllı bir ürün. Türkiye, çok önemli bir otomotiv üreticisi. 33 milyar dolarlık otomotiv, yedek parça ve mühendislik ihracatı yapan bir ülke. Eğer siz sadece tedarikçiyseniz genel merkezlere bağlı dönüşümü yapabilirsiniz. Biz Türkiye'nin Otomobili ile ülkede bu kabiliyetleri kendimiz tetikleyeceğiz, geliştireceğiz ve Türkiye'de mobilite ekosistemi oluşturacağız. Burada hiçbir sıkıntı yok. İnşallah 2022'nin sonunda bu araçlar banttan indiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyduğu bir aracı karşımızda hep birlikte göreceğiz." dedi.

İlk araçlar büyükelçilere

Bakan Varank ayrıca, çıkan ilk araçlardan Türkiye'nin dünyadaki büyükelçilerine göndermek istediğini de belirtti. Bakan, "Büyükelçilerimiz gururla o ülkelerde o araçlara binsinler, ülkelerin caddelerinde bizim otomobilimizle gezsinler, tüm dünyaya bunu göstersinler, böyle bir hayalim var. Bunu da başarabilirsek hoş bir şey olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TOGG için uzun süredir ülkemizde hummalı bir çalışma devam ediyor. İlk üretilecek olan aracın SUV tarzında bir otomobil olması ve tamamen elektrikli bir güç sistemine sahip olması bekleniyor. TOGG hakkında siz ne düşünüyorsunuz?