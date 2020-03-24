'Antarktika'daki Yengeç Yiyen Foklar' Fotoğrafına Büyük Ödül

Nature TTL tarafından düzenlenen '2020 Yılının Fotoğrafçısı’ yarışmasının kazananları belli oldu. Büyük ödül, Antarktika'daki Yengeç Yiyen Foklar Üstünden ismine sahip çalışmasıyla yarışmayı kazanan Fransız fotoğrafçı Florian Ledoux'a gitti.

Toplam 117 ülkeden katılım gösteren 7.000 rakiple rekabet eden Fransız vahşi yaşam fotoğrafçısı Florian Ledoux, rakiplerini alt ederek Nature TTL tarafından düzenlenen '2020 Yılının Fotoğrafçısı' yarışmasında galip geldi. Yılın Fotoğrafçısı Ledoux, bu fotoğrafı bir drone sayesinde yakalamayı başardı.

Drone olarak DJI Phantom 4 Pro Plus'ı kullandığını açıklayan Ledoux, vahşi yaşama nadir görünen oldukça farklı bir açıyla yaklaştı. Ledoux'a Yılın Fotoğrafçısı unvanını kazandıran ve aynı zamanda 'Vahşi Yaşam Kategorisi'nde birinci gelen fotoğraf, bir grup yengeç yiyen fokun gece atıştırması sonrası dinlenmelerinin kuş bakışı görüntüsünü içeriyor.

'2020 Yılının Fotoğrafçısı' yarışmasını kazandıran fotoğraf

“Yarışmanın kazananı olarak seçildiğim için çok heyecanlıyım, bunu hiç beklemiyordum” diyen Fransız fotoğrafçı Florian Ledoux, sözlerine: “Benim için, Arktik ve Antarktik bölgelerin durumunu göstermek ve oradan çekilen bir görüntü ile yarışmayı kazanmak oldukça çok önemli.” şeklinde devam etti.

Nature TTL tarafından düzenlenen '2020 Yılının Fotoğrafçısı' yarışmasının devamı olan ve önümüzdeki yıl düzenlenecek '2021 Yılının Fotoğrafçısı' yarışmasının başvuruları Aralık 2020'de açılacak.

2020 Yılının Fotoğrafçısı yarışmasının kategorilere göre kazananlarına aşağıdan göz atabilirsiniz

'2020 Yılının Genç Fotoğrafçısı - Saptarshi Gayen'

'Manzara Kategorisi - Marek Biegalski'

'Makro Kategorisi - Minghui Yuan'

'Halkın Seçimi Ödülü - Robert Ferguson'