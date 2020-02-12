İki Farenin Kavgasını Gösteren Fotoğrafa Büyük Ödül

Londra Doğa Tarihi Müzesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı’ yarışmasının kazananları belli oldu. Bu yılki LUMIX Halkın Seçimi Ödülü, ‘İstasyon Kavgası’ isimli çalışması ile İngiliz fotoğrafçı Sam Rowley’e gitti.

İngiliz fotoğrafçı ve yapımcı Sam Rowley'in Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı ödülünü kazanmasını sağlayan çalışma, yaklaşık 50 binden fazla fotoğrafın arasından seçildi. “Station Squabble” (İstasyon Kavgası) isimli fotoğraf, Londra Metrosu'nda kavga eden iki fareyi gösteriyor.

Bu tesadüfen çekilmiş bir fotoğraf gibi görünse de, aslında öyle değil. Rowley, söz konusu anı yakalamak için bir hafta boyunca her gece birden fazla kez metro istasyonunu ziyaret ettiğini söylüyor. Müthiş bir sabrın sonucu olarak ortaya çıkan fotoğraf, adeta çizgi film animasyonundan yansıyan bir kare gibi görünüyor.

'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı’ yarışmasını kazanan çalışma

“Bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. Ülkemdeki gündelik bir ortamda çekilen böylesine özel bir fotoğrafla bu yarışmada başarılı olmak benim için ömürlük bir rüyaydı” diyen İngiliz fotoğrafçı ve yapımcı, fotoğrafının kentsel yerlerdeki “beklenmedik dramları” yansıttığını söylüyor.

Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 56. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı’ yarışmasında kazanan ve finale kalan fotoğraflar, önümüzdeki günlerde müzeyi ziyaret eden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında finale kalan bazı fotoğraflara aşağıdan göz atabilirsiniz