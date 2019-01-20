90'lı yıllardan beri üretimi olmayan ve otomobil tutkunları tarafından hasretle beklenen Toyota Supra'nın geri dönüşü herkesi heyecanlandırmıştı. Supra'nın yeni modelinin ilk üretimi olan araç ise öyle bir fiyattan alıcı buldu ki, tüm otomobil dünyasını şaşkına çevirdi.

Toyota Supra, otomobil dünyası için hem bir klasik hem de bir efsane olarak adını tarihe altın harflerle kazıyan araçlardan biri olmayı başarmıştı. En son 90'lı yılların sonunda üretimi yapılan aracın, uzun yıllardır hasretle bekleyen bir hayran kitlesi vardı. Bu sene Toyota, 2020 model yeni Supra'ları üreteceğini açıkladığında ise bu haber doğal olarak büyük bir yankı uyandırdı. Bir başka yankı uyandıran haber ise üretilen ilk Supra'nın alıcı bulduğu fiyat oldu.

Geçtiğimiz aylarda dev otomobil üreticisi, üretilen ilk Supra'yı açık arttırma ile satacağını ve gelen parayı da Amerikan Kalp Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine özel olarak hazırlanan ilk Toyota Supra, mat gri renkli özel versiyonu ile açık arttırmaya çıkarıldı. Bu özel versiyondan toplamda sadece 1500 adet üretilmesi ve fiyatının da yaklaşık olarak 56.000 dolar olması planlanmıştı. Belirlenen fiyatları Supra gibi bir otomobil için ödenmeye değer bir rakam olarak görebilirsiniz ancak açık arttırmaya çıkan ilk üretim Supra öyle bir fiyata alıcı buldu ki, bu durum herkesi şaşkına çevirdi.

İlk üretim Supra, belirlenen satış fiyatının yaklaşık 37 kat fazlasına alıcı bularak tam 2,1 milyon dolara satıldı. Bu dudak uçaklatan rakamı daha iyi tasvir edebilmeniz için şu şekilde açıklayalım. Supra, kendisinden çok daha üstün teknik özelliklere sahip olan ezeli rakibi 2020 Ford Mustang Shelby GT500'den 1 milyon dolar daha pahalıya satıldı. Mustang'in yollara Supra kadar uzun süre ara vermemesi de buna bir sebep olarak gösterilebilir ancak yine de ilk Supra'nın satış fiyatı, dev bir rekora imza atmış oldu.