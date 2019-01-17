1993 Toyota Supra ile 2019 Toyota Supra Karşılaştırıldı

Spor otomobiller söz konusu olduğunda Toyota Supra, sözü geçen modellerden biridir. Peki Toyota, aradan geçen uzun yıllarda Supra'yı yeterince geliştirebildi mi? Söz sizde.

2019 Toyota Supra geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ve spor otomobil severleri adeta ikiye böldü. Pek çok kişi yeni Supra’nın muhteşem bir tasarıma sahip olduğunu söylerken, diğer taraf ise orijinal Supra’ya kıyasla şık bir tasarıma sahip olmadığını düşünüyor.

Otomobil severler Toyota Supra’nın tasarımını tartışmaya devam ederken AutoBlog, 2019 Toyota Supra’yı, Supra’larını atası olan 1993 Toyota Supra Turbo ile karşı karşıya getirdi. Karşılaşmanın tamamen adil olduğunu söyleyemeyiz ancak sonuçlar fazlasıyla şaşırtıcı.

2019 Toyota Supra 1993 Toyota Supra Turbo Motor Turbo 3.0L I6 Twin-Turbo 3.0L I6 Beygir Gücü 335hp 320hp Tork 495Nm 430Nm 0-100km/h 4,1sn 4,6sn Maksimum Hız 250km/s 260km/s Ağırlık 1540kg 1550kg Genişlik 1.85m 1.81 Uzunluk 4.38m 4.51 Yükseklik 1.29 1.27 Fiyat 49,990 dolar 39,900 dolar (günümüzde 70,000+)

2019 Toyota Supra, atasına göre elbette ki daha güçlü. Ama bu fark çok değil, yalnızca 15 beygir. Ayrıca 1993 Toyota Supra Turbo, 0’dan 100km/s hıza 4.6 saniyede çıkabiliyorken 2019 Toyota Supra aynı hıza 4.1 saniyede ulaşabiliyor.

Kağıt üstünde baktığımızda 2019 model Supra’nın daha kısa fakat daha yüksek ve daha geniş bir otomobil olduğunu görüyoruz. Buna rağmen otomobilin ağırlığı bir miktar azalmış durumda. Ayrıca 1993 modelde 430Nm olan tork, 2019’da 495’e çıkmış.

İki otomobil arasındaki en ayırt edici fark ise fiyat noktasında karşımıza çıkıyor. 1993 Toyota Supra Turbo, 39,900 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu ki bu fiyat enflasyon nedeni ile günümde 70,000 doların üzerinde bir bedele tekabül ediyor.

2019 Toyota Supra ise yalnızca 49,990 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Fiyatlandırmaya bu açıdan baktığımızda Toyota’nın tüm geliştirmelere rağmen fiyatı 20 bin dolar aşağı çektiğini görüyoruz. Tabi bu geliştirmelerin arasında 26 yıl olduğunu unutmamakta fayda var.