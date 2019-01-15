Toyota’nın yeni Supra modelinin motorunu BMW üretmişti. Benzer bir motora sahip olan 2020 Z4 ile Supra’nın karşılaştırıldığında ortaya çıkan bazı mantıksızlıklar, BMW tarafından açıklığa kavuşturuldu.

Detroit Auto Show başladı ve Toyota Supra da ilk defa karşımıza çıkmış oldu. Aracın 3.0 litrelik, sıralı 6 silindirli motoru sayesinde araç 0-100 kilometre yapmak için sadece 4.1 saniyeye ihtiyaç duyuyordu.

Benzer bir motora sahip olan ve motorların ikisinin de üreticisi konumundaki BMW’nin 2020 model Z4 M40i aracı ise şirketten yapılan açıklamaya göre aynı hıza 4.4 saniyede ulaşabiliyordu. BMW’nin aracının biraz daha ağır olduğu doğru olsa da Z4 M40i 382 beygir güç üretirken, Supra 335 beygirde kalıyor. Yine de Toyota’nın vaadi, 4.1 saniyede 0-100 km hızlanmasını gerçekleştirebilmek.

BMW sonunda gerçek rakamları açıkladı, böylece aklımıza takılan bu soru da cevabını bulmuş oldu. Yeni Z4, açıklanan ilk süreden yarım saniye daha hızlı şekilde 0’dan 100’e çıkıyor: 3,9 saniyede.

Yeni Z4’ün fiyatı henüz açıklanmamış olsa da fiyat etiketinin ABD için 66 bin dolar civarında olması bekleniyor. 2020 Supra’nın fiyatı ise belli: 49,990 dolar. Arada yaklaşık 16 bin dolarlık bir fark söz konusu.

BMW’nin bir de 2019 Z4 sDrive 30i Roadster aracı var. Bu araç Supra’dan yaklaşık 300 dolar daha ucuz olmasına rağmen 2.0 motora sahip ve 255 beygir gücünde. 0-100 km hızlanmasını ise 5.2 saniyede yapıyor.

Temel olarak, iki kapılı model sevenlerin ilgisi Supra’ya, üstü açılabilen otomobil sevenlerin ilgisi ise Z4’e yönelmiş durumda. Muhtemelen teknik ve araçların tarzı gibi özellikler, insanların tercihinde hangisinin daha çabuk 100 kilometreye çıktığından daha önemli olacaktır.