Yıllardır Hayali Kurulan iPhone Tasarımının 2 Yıl Sonra Gerçek Olacağı İddia Edildi

Apple'ın 20. yıla özel iPhone modeli ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. The Information'ın yeni raporuna göre belki 10 yıldır gündeme gelen tam ekran iPhone tasarımı, birkaç yıl sonra resmen tüketicilerle buluşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2 yıl sonra ilk iPhone'un 20. yılını kutlayacak. Hâl böyle olunca şirketin çok özel planları olduğu herkes tarafından biliniyor. Güvenilir sektör kaynaklarına göre Apple, rutin çalışmalarının yanı sıra 20. yıla özel iPhone ile de karşımıza çıkacak.

Peki bu akıllı telefon nasıl görünecek? The Information tarafından yayımlanan yeni bir rapor, belki 10 yıldan uzun süredir zaman zaman gündeme gelen "tam ekran iPhone" tasarımının gerçekleşebileceğini gözler önüne seriyor. Bu iddianın geçmişte de Mark Gurman gibi isimler tarafından dillendirilmiş olması, milyonların hayali olan iPhone'un birkaç yıl içerisinde tüketicilerle buluşabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Peki 20. yıla özel iPhone nasıl görünecek?

The Information tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, kavisli cam çerçevesi bulunan ve herhangi bir kesintisi olmayan bir iPhone planlıyor. Hatta bu özel iPhone'un selfie kamerası da ekran altına gömülmüş olacak. Böylelikle Apple, gerçekten uçtan uca deneyim sunan bir iPhone ile karşımıza çıkmış olacak. The Information'a göre şirket, iPhone'un 20. yılı gerçekten çok iddialı olacak bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Yapılan açıklamalara göre Apple, 20. yıla özel iPhone'u Eylül 2027 döneminde piyasaya sürecek. Kaynaklar, o tarihe kadar cihaz tasarımında değişiklikler yapılabileceğini söylüyorlar. Ancak her şey yolunda gider ve çerçevesiz, tam ekran iPhone bu hâliyle piyasaya sürülürse büyük ilgi göreceği kesin. Bakalım Apple, 20. yıl için ne yapacak...