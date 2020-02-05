Üniversite sınavına hazırlanan yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin gireceği YKS’nin başvuru kılavuzu açıklandı. YKS’nin başvuru kılavuzu ile beraber sınav ücretleri de belli oldu. YKS giriş ücretlerine bu yıl yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS’ye bu yıl 2.5 milyon öğrencinin girmesi bekleniyor. 2.5 milyon öğrencinin geleceğinin belirleneceği YKS’nin kılavuzu, ÖSYM tarafından bugün yayınlandı. Yayınlanan YKS kılavuzunda sınav ücretlerinin ne kadar olacağı da belirtiliyor.

2020 YKS için açıklanan kılavuzda sınav ücretlerine yüzde 40 zam yapıldığı görüldü. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 2019 YKS sınavına başvuruda her oturum için 50 TL ödeniyordu. 3 oturuma girecek bir öğrenci toplamda 150 TL ödüyordu.

Bu yıl açıklanan kılavuzda, sınav oturum ücretlerine 20 TL zam yapılarak 70 TL olarak belirlendiği görülüyor. 2020 YKS’de üç oturuma girmek isteyen bir öğrenci 210 TL sınav ücreti yatırmak zorunda kalacak.

2020 yılı YKS’nin başvuru ve sınav tarihleri de kılavuzla birlikte açıklandı. 2020 YKS’nin başvuruları, 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. YKS’nin basamaklarından biri olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran tarihinde, sabah oturumunda yapılacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 21 Haziran'da sabah oturumunda yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran’da öğleden sonraki oturumda yapılacak.

YKS’ye başvurmak isteyen öğrenciler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla sınav ücretini yatırabilecekler. Sınav ücreti, ÖSYM’nin sitesinde bulunan ödemeler kısmından banka ve kredi kartları ile de yapılabilecek.