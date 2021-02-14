Yoğun Kar Nedeniyle 8 Şehirde Yüz Yüze Eğitime Ara

Yoğun kar yağışı nedeniyle, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 8 ilde eğitime değişen sürelerle ara verildiği açıklandı.

Dünyayı saran koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemlerden biri de yüz yüze eğitime ara verilmesi olmuştu. Öte yandan, kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi için Türkiye genelinde köy okulları ve anaokullarının yarın açılması kararı alınmıştı.

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 şehirde yüz yüze eğitime daha başlanmadan ara verildi. Konuyla ilgili olarak ilgili şehirlerin valiliklerinden verilen aranın süresi hakkında açıklamalar geldi.

İstanbul'da yüz yüze eğitime 2 gün ara

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı. Bursa Valiliği de bir açıklama yaparak, yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini duyurdu.

Balıkesir'de de Vali Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Edirne'de de şehir merkezinde ve bazı ilçelerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kar yağışının etkisini arttırması beklenen Sakarya'da da önlem olarak yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındı. Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin bir gün gecikmeli olacağı bir başka ilimiz ise Çanakkale oldu.

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği ifade edildi. Kastamonu'da da kar yağışının etkisini arttırması beklendiği için yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Uzaktan eğitim devam ediyor

Valiliklerden gelen açıklamalar, o ilin valiliğine bağlı olan birimleri etkilemektedir. Haliyle bazı illerde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da yurt genelinde yapılan planlarda bir değişiklik bulunmamakta. Ayrıca yüz yüze eğitime geçmeyecek olan öğrenciler için de uzaktan eğitim devam edecek.

Pandeminin ilerleyişine göre diğer kademelerde eğitim öğretimin yüz yüze hale gelip gelmeyeceği de belli olacak. Son dönemde hem ilk ve ortaöğretimde, hem de yüksek öğretimde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği tartışılmaya devam ediyor.