YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Görüş İstedi

Yükseköğretim Kurumu, bugün Sağlık Bakanlığı'na önemli bir yazı gönderdi. Yazıda bahar döneminde yüz yüze eğitime yönelik acil görüş talebinde bulunuldu.

Geçtiğimiz yıl üniversiteler, koronavirüsün ülkemizde yayılmaya başlamasıyla birlikte önce bir tatil süreci yaşamış, ardından uzaktan eğitim sistemine geçiş yapmıştı. Uzaktan eğitim, Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde bu dönem de devam etti. Fakat güz dönemi sona ererken bahar döneminde üniversitelerin yüz yüze eğitime açılıp açılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugünse bahar döneminde yüz yüze eğitim ihtimaline yönelik yeni bir gelişme yaşadı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'na bir yazı göndererek üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesini istedi.

Acil olarak görüş istendi:

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre bakanlığa iletilen yazıda, koronavirüs küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

YÖK, gönderdiği yazıda küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının %40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığını da hatırlattı.

Son olarak gönderilen yazıda YÖK, Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin bakanlıktan acil olarak görüş bildirilmesini istedi.