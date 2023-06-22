YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sınavlarının kaldırılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

2018 yılında liselere giriş sınavı TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” ile liseler, büyük oranda sınavsız girilebilen okullar haline gelmişti. Geçtiğimiz günlerde üniversiteleri ilgilendiren bir açıklama da gündeme oturmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında “Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.” ifadelerini kullanmıştı. Bugün, böylesine bir planın olup olmadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan açıklama geldi.

Şu anda bir hazırlık yok, Cumhurbaşkanı'ndan talimat gelirse çalışmalar başlayacak:

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hacettepe Beyaz Ev’de medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Özvar, üniversite sınavlarının kaldırılmasına ilişkin gündeme dair şu açıklamayı yaptı.

“Dünyada üniversiteye seçme ve yerleştirme usulleri farklı olabiliyor. Bazı ülkelerde herhangi bir genel sınav yapılmıyor. Çocuklar ilk, orta eğitimi boyunca ortaya koydukları akademik başarıyla üniversitelere müracaat ediyorlar, üniversiteler kendi içinde bu öğrencileri değerlendirerek seçim yapabiliyor.

Bizim gibi ülkelerde de genel bir üniversite giriş sınavı yapılıyor. Bizde yapılmasının sebebi üniversiteye erişmek isteyen aday sayısının çokluğu. Burada tabii siyasilerin iradesi önemlidir.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa, biz bu konuda çalışabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda bir iradesi olursa, sınavlar konusunda alternatif çalışmalar yapabiliriz.

Bu sistemin bir bütün olarak inşa edilmesi lazım. Bütün ortaöğretim ve yükseköğretimi bir bütün olarak değerlendirerek ancak yapabileceğimiz bir iştir bu. Bizim şu anda herhangi bir hazırlığımız yok. Biz önce 2023 yerleştirme işlemlerini tamamlamak, ondan sonra neticeyi görmek istiyoruz.”

Üniversitelerde sınav konusunda yakında hangi gelişmelerin yaşanacağını bir süre daha merakla takip edecek gibi duruyoruz.