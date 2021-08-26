YÖK, Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitimin Başlayacağını Açıkladı

YÖK Başkanı Özvar, milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği konuya yapmış olduğu açıklama ile açıklık getirdi. Buna göre üniversite öğrencileri, yeni dönemde yüz yüze eğitim ile eğitim-öğretim hayatlarına devam edecekler.
YÖK Başkanı, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.